Іменини в серпні 2 021: яке ім'я вибрати дитині, щоб вона була щасливою

У серпні багато днів пам'яті шанованих християнських святих. Православні часто вдаються до церковного календаря, щоб підібрати ім'я новонародженій дитині.
Детальніше про іменини в серпні читайте в нашому матеріалі нижче.
1 серпня - Варлаам, Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.
2 серпня - Афанасій, Ілля.
3 серпня - Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір.
4 серпня - Олексій, Коренів, Корнилій, Марія, Михайло, Фока.
5 серпня - Ганна, Андрій, Аполлон, Віталій, Трохим, Федір
6 серпня - Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Полікарп, Роман, Христина.
7 серпня - Олександр, Ганна, Іраїда, Макар, Олімпіада.
8 серпня - Мойсей, Параска, Федір.
9 серпня - Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Пантелеймон, Сава.
10 серпня - Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мавра, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Юліан.
11 серпня - Олексій, Михайло, Костянтин, Михайло, Микола, Роман, Серафім, Серафима, Феодосій.
12 серпня - Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.
13 серпня - Ганна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.
14 серпня - Олександр, Антон, Гурій, Леонтій.
15 серпня - Василь, Никодим, Степан.
16 серпня - Антон, Кузьма.
17 серпня - Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин, Максиміліан.
18 серпня - Дарія, Євдокія, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія, Нонна, Симон, Христина.
20 серпня - Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Наркисс, Михайло, Никанор, Петро, Феодосій.
21 серпня - Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Никодим. Микола, Сава, Федір.
22 серпня - Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Самійло, Юліан, Яків.
23 серпня - Афанасій, В'ячеслав, Лавр, Лаврентій, Роман, Сава.
24 серпня - Олександр, Василь, Донат, Клавдій, Лілія, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Сусанна, Федір.
25 серпня - Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Варлаам, Василь, Віссаріон, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сава, Сергій, Степан, Федір, Фотій, Яків.
26 серпня - Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Іполит, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Серафим, Тихон, Яків.
27 серпня - Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір, Феодосій.
29 серпня - Аким, Олександр, Ганна, Лаврентій, Никодим, Ніл, Степан, Яків.
30 серпня - Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Пімен, Уляна, Філіп.
31 серпня - Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Іван, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михайло, Софрон, Уляна, Фрол.
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