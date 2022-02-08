Ці імена не можна давати дітям за кордоном. Серед них - Лінда

Отож. Почнемо з Нутелли. Це жіноче ім'я було заборонене французьким судом. Служителі Феміди вважають, що таке ім’я суперечить інтересам дитини, оскільки може привести до знущань і глузувань з боку однолітків. До слова, батьки, які хотіли дати донці таке "солодке" ім'я, зрештою зупинилися на більш прозаїчному - Елла.

У Новій Зеландії з 1995 року теж діють обмеження на ім’я. Одним із заборонених є Анал (з наголосом на першу "а") - розповсюджене у мусульманському світі ім’я, що означає вогонь. Аргумент суддів зрозумілий - таке ім'я теж може призвести до знущань з боку однолітків.

А от в Японії батькам заборонили називати сина Акума, що з японської означає "диявол". При чому, заборона набула чинності лише після втручання прем’єр-міністра.

У Мексиці заборонено ім'я Робокоп. Смієтеся? А виявляється, що до введення нормативних актів у цій сфері дуже часто траплялося, що хлопчиків називали на честь популярного поліцейського-кіборга.

Ім'я Лінда заборонено в Саудівській Аравії. У списку заборонених імен, який був представлений п'ять років тому, це ім'я позиціонується як "занадто легковажне та пов'язане із західною культурою".

У Швеції чиновники свого часу заборонили шанувальникам хеві-металу називати доньку на честь гурту Metallica. Цікаво, що хоч дівчинку у документах вписали інакше, але церковне ім'я лишилося "музичним".

Шанувальники Нірвани, до речі, також будуть розчаровані. Адже це ім'я було заборонене в Португалії.

У Ісландії через особливості мови та алфавіту колись не дозволили (і не дозволять зараз) називати дітей безневинними здавалося б іменами Дункан і Гаррієт (через неможливість відмінити ім'я).

Бетменом і Фейсбуком, до прикладу, не можна називати дітей у північно-західному мексиканському штаті Соноре.

А у Данії є список з семи тисяч схвалених імен. І щоб дати дитині ім’я "не зі списку", потрібно отримати спеціальний дозвіл у Слідчому управлінні імен Копенгагенського університету та навіть у Міністерстві у справах церкви… Тому й не дивно, що свого часу молодим батькам забороняли називати дітей Анус, Плутон і Мавпа.

Чи є заборонені імена в Україні?

Ні. На сьогодні в українському законодавстві немає обмежень на вибір імені дитини. Але батьків просять: ім'я малюкам має обиратися, виходячи зі здорового глузду.

Бо мама і тато мають усвідомлювати: ім’я може вплинути на подальше життя дитини (наприклад, призведе до цькування).

"Я проти того, щоб ім’я дитини було несвідомою забаганкою батьків "виділитися". Власні імена батьки можуть змінювати, як їм забажається. І дитина, коли виросте, також може змінити своє ім'я. Але не можна наперед називати дитину так, що це може призвести до цькування", - вважає уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.