Ілля Ківа жорстко "привітав" українців: за кожним зайду

Народний депутат Ілля Ківа знову відзначився неадекватними висловлюваннями
Ілля Ківа знову вирішив виділитися неоднозначними висловлюваннями. У Прощену неділю перед Великим постом він вирішив звернутися до українців. Нардеп від "Опозиційній платформи - за життя" написав на своїй Facebook-сторінці "привітання".
"Нікого не прощаю, всіх пам'ятаю і за кожним зайду. Всьому свій час...", - написав Ілля Ківа.
Реакція українців не змусила себе довго чекати . Люди написали в коментарях Ківі, що йому потрібно почати з себе.
Нагадаємо, що раніше Ківа дав поради українцям, як оплатити комуналку. Він розповів журналістці, скільки собачої валюти потрібно зібрати, щоб оплатити комуналку. Крім того, народний депутат дав поради, як оплатити комунальні послуги людям, у яких низький дохід.