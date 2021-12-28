Ілля Кива на росТВ відзначився маячнею про злиття України та Росії в одну країну (відео)

Кива заявив, що "Росія через вісім років прийшла забрати те, що належить їй".

"Сьогодні, через 10 років, Росія почала диктувати умови та заявляти про свої права. Про права на ту територію, яка, як я вважаю, має перебувати в одному союзі. Нашому слов'янському союзу. Це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу. Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а за вісім років ви прийшли за всім", - заявив він.

Також народний депутат настільки розійшовся у своїй промові, що це цілком може трактуватися Службою безпеки України як дії, спрямовані на захоплення державної влади чи повалення конституційного ладу (ст. 109 КК України).

До того ж його спробувала навіть зупинити одна з головних пропагандисток Кремля Скабеєва. Однак, Кива натяків не зрозумів.

"Ми говоримо не про Росію, а про слов'янські народи, які мають об'єднатися та протистояти Заходу. Сьогодні Україна справді колонізована. І сьогодні дії України це лише дії колонізаторів, які використовують її як затравку, як витратний матеріал, як ресурс", - сказав він.

Окрім того, він зазначив, що Росія може відіграти ключову роль у майбутньому України.