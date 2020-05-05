Ілон Маск став татом вшосте: малюк має українські корені

Ілон Маск став татом вшосте. Про це знаменитий винахідник похвалився у соцмережах. 32-річна канадська співачка Клер Буше (Граймс) народила дитину очільнику Tesla і SpaceX.

Про те, що співачка українсько-французького походження ощасливила його, 48-річний мільярдер проговорився в Twitter, відповідаючи на питання в коментарях.

Співробітник офіційного клубу власників Tesla з Техасу запитав, як справи "з дитиною". Спочатку Маск заінтригував відповіддю: "За кілька годин!" А чотири години потому порадував новиною про те, що і мама і малюк добре себе почувають.

Скрін коментарів в Twitter

Для Граймс ця дитина стала первістком, а ось у мільярдера вже є п'ятеро дітей від першої дружини Жюстін Вілсон, що вчилася з ним в одному університеті в Канаді. Вони одружилися у 2000 році, однак у 2008 пара розлучилася, а Маск втягнувся у хворобливі стосунки з британською актрисою Талулою Райлі. Вони одружилися у 2010-му, у 2012 розлучилися, потім знову сходили під вінець у 2013-му, але у 2016-му знову розлучилися.

Ілон і Клер Буші разом з 2018 року. Спочатку у вагітність співачки не повірили, бо вона славиться екстравагантністю. І появу фото в Instagram з кругленьким животиком сприйняли як піар нового альбому.

Обраниця Ілона Маска Граймс (фото: instagram.com/grimes)

Майбутня співачка народилася і виросла в канадському місті Ванкувер. Бабуся Граймс була українкою, але навчила онуку російській мові. Обраниця Маска якось зізнавалася, що небайдужа до борщу.

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