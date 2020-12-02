Ілон Маск розповів, коли відправить людей на Марс

Голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск розповів, що вже скоро перші люди полетять на Марс. Винахідник і мільярдер назвав орієнтовні строки відправлення космічної експедиції на червону планету.

Маск впевнений, що така важлива для людства подія станеться вже дуже скоро. Про це пише CNBС.

"З високою часткою ймовірності, я думаю, протягом шести років. Якщо нам пощастить, то, може, і за чотири роки", - сказав підприємець.

А ось корабель без команди зможе відправитися на Марс вже протягом двох років.

Зазначимо, що у вересні 2019 року Ілон Маск показав прототип багаторазового космічного корабля, який може перевозити вантажі і екіпаж на Марс і Місяць. Апарат під назвою Starship має довжину в 50 метрів, а маса без урахування палива і вантажу близько 120 тонн.

Причому під час презентації творіння Ілон Маск сміливо заявив, що Starship здатний перевозити до 100 осіб, і корабель може стати в майбутньому основою для колонізації Марса та Місяця.

Хоча будівництво самодостатнього міста на Марсі, на думку Маска, займе не один десяток років. Крім того, для цього потрібні тисячі польотів на "червону планету".

Відзначимо, що раніше Ілон Маск розсекретив плани колонізації Марса. Мільярдер заявив, що до 2050 року на "червону планету" зможе відправити мільйон землян.

Цікаво, що за версією Bloomberg глава компаній Tesla і SpaceX посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу. Маск обійшов у списку засновника Facebook Марка Цукерберга.