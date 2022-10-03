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Илон Маск поделился своей формулой мира между Украиной и Россией. И получил жесткий ответ

Фото: Илон Маск предложил собственную формулу мира для Украины (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Илон Маск написал собственную формулу окончания войны между Украиной и Россией. Он предлагает провести еще один референдум и обеспечить водой Крым. На свои предложения он уже получил достойный ответ от старшего советника Конгресса США Пола Массаро.

Что предлагает Илон Маск и какой ответ он получил - читайте ниже.

Американский миллиардер на своей странице в Twitter предложил собственную формулу мира между Украиной и Россией. В эту формулу входит:

  • Повтор референдумов во временно оккупированных территориях, но под наблюдением ООН. Россия должна будет уйти, если на то будет воля народа.
  • Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)
  • Водоснабжение в Крым должно быть обеспечено.
  • Украина останется нейтральной

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Маск добавил, что война закончится и вопрос только в том, сколько людей до этого погибнет. Также он высказался и по поводу возможного применения ядерного оружия.

"Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война", - написал миллиардер.

На твит Илона Маска быстро отреагировал старший советник Конгресса США Пол Массаро. Он предложил собственную формулу мира в Украине.

  • Украина освобождает всю свою суверенную территорию.
  • Россия будет деколонизирована, демилитаризована и денуклеаризирована.

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Стоит отметить, что под твитом Илона Маска очень много гневных комментариев.

Еще один ответ американский миллиардер получил от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в Конгрессе США отреагировали на пытки бойца ВСУ и верят в победу Украины.

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Илон Маск