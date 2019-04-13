ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комаровський розповів про лікування неприємної дитячої хвороби (відео)

STYLERЖиття    13.04.2019 - 09:04
Комаровський розповів про лікування неприємної дитячої хвороби (відео)
Комаровський розповів про лікування ячменів і фурункулів у дітей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Євген Комаровський повідомив, чи можна вилікувати ячмінь народними засобами

Доктор Євген Комаровський розповів, чому у дітей з'являється ячмінь і фурункули і до яких засобів варто вдатися при лікуванні цієї дитячої хвороби.

Батьки звернулися до Комаровського з питанням, що робити, якщо у дитини часто з'являється ячмінь та фурункули, до яких народних засобів або препаратів варто вдатися, щоб позбутися від проблеми.

Що стосується народних засобів, іменитий педіатр тут однозначний.

"Щодо народних засобів - це до народних цілителів. Медична наука не має ніяких загадок з приводу причин появи і лікування ячменів і фурункулів", - пише доктор.

За його словами, практично в 100% випадків ячмені і фурункули викликані бактеріальною інфекцією золотистий стафілокок. Якщо у дитини часто виникають фурункули і ячмені, то мова напевно йде саме про стафілокок. І здавати додаткові аналізи в цьому випадку - марна трата часу і грошей.

Золотистий стафілокок - це звичайний мешканець шкіри людини. Комаровський стверджує, що бактерія починає проявляти себе при збоях в роботі місцевого імунітету і стає небезпечною для організму.

Якщо ячмені та фурункули з'являються регулярно, вилікувати їх, вдавшись до місцевого нанесення антибактеріальних мазей, як правило, неможливо. У цьому випадку антибіотики слід приймати всередину. І принципово те, що при лікуванні саме шкірних інфекцій препарат потрібно приймати досить довго - близько двох тижнів.

Крім стафілокока причиною частої появи ячменів або фурункулів є порушення роботи потових залоз. І при цьому потрібно подумати, чи не занадто жарко в будинку, можливо дитина часто потіє і тому у неї виникають ячмені.

Також варто проаналізувати, чим ви перете речі, миєтеся, і з чим контактує шкіра дитини.

Комаровський розповів про лікування ячменів і фурункулів у дітей (YouTube/Доктор Комаровський)

Нагадаємо, Комаровський розповів про правильну профілактику грипу та ГРВІ. Педіатр дав кілька слушних порад, як уберегтися від вірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, як правильно пережити перехідний вік підлітка, пов'язаний з гормональним дисбалансом, перепадами настрою і проблемами зі шкірою.

Раніше ми писали про те, що Комаровський розповів, як потрібно діяти при харчовому отруєнні: як розпізнати отруєння, як надати першу допомогу і в яких випадках дитині потрібна невідкладна допомога фахівців.

Лише два препарати: Комаровський розповів про ліки в дитячій аптечці Не давайте ліки самостійно: Комаровський зробив важливе попередження для батьків
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Євген Комаровський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся