IKEA потрапила в гучний скандал через незаконну вирубку лісів у Карпатах

Компанія IKEA потрапила у скандал через купівлю незаконно вирубаних дерев у Карпатах. Як повідомляється, громадська організація 18 місяців проводила розслідування і з'ясувала механізм незаконної вирубки та продажу дерев з українських Карпат компанії IKEA. Згідно з розслідуванням, продаж незаконно вирубаних лісів найбільшому споживачеві дерева на планеті проводилася з 2011 року.

Як повідомляється на сайті громадської організації Earthsight, стільці з IKEA зроблені з карпатського бука. На українських сайтах вони коштують від 400 гривень. Виявилося, що лісництво на Закарпатті видає незаконні ліцензії на санітарну вирубку" лісу, а потім продає деревину меблевій компанії "ВГСМ". Своєю чергою, ця компанія є найбільшим постачальником IKEA в Україні.

"Дослідження Earthsight, що тривало 18 місяців, показало, що компанія IKEA продає букові стільці, виготовлені з деревини, отриманої шляхом незаконних рубок в лісах Українських Карпат, де живуть зникаючі види рисей і ведмедів. Незаконна деревина була використана у виробництві ряду товарів, зокрема її легендарних складних стільців, складаних стільців (з панелей) Terje і популярних стільців до обіднього столу Ingolf. Щорічно продаються десятки тисяч стільців, виготовлених з незаконної деревини, в магазинах IKEA по всьому світу, в тому числі в США, Великобританії та Німеччини", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що в Україні проведуть інвентаризацію лісів вперше з 1996 року.

Також раніше ми писали, що в Україні можна перевірити онлайн законність заготівлі деревини.