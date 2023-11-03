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В Steam растет популярность украинского языка. Уже 4000 игр "солов'їною"!

В Steam уже более 4 000 игр поддерживают украинский язык (фото: Steam)
Автор: Павел Колесник

На платформе Steam долгое время украинская локализация игр оставалась ограниченной, но сейчас ситуация меняется к лучшему: уже более 4 000 игр поддерживают украинский язык, по крайней мере, в виде украинских субтитров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam.

Актуальное количество игр с украинской локализацией на Steam составляет 4 142, что составляет примерно 4,2 процента от общего количества на платформе. Кроме этого, на Steam также представлено 1 959 DLC и 78 приложений, которые тоже поддерживают украинский язык.

По количеству игр с украинской локализацией в Steam мы занимаем 18-е место, опережая такие языки, как шведский, тайский, венгерский и арабский, но уступая португальскому, турецкому, чешскому и нидерландскому.

Интересно, что согласно последнему опросу пользователей Steam о преимуществах языка интерфейса, только 0,5 процентов установили украинский язык на платформе. Однако наш язык занимает 14-е место по популярности среди пользователей.

Хотя украинский язык пока не занимает доминирующей позиции, рост количества игр с украинской локализацией на Steam свидетельствует о положительных изменениях в развитии украинского локализованного контента. Надеемся, что это число будет продолжать расти в будущем, предоставляя игрокам больше возможностей наслаждаться играми на родном языке.

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