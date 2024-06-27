Игры будущего: 12 самых ожидаемых компьютерных игр

Once Human

Дата выхода: 09 июля 2024 года

Любители постапокалипсиса и хардкорного выживания, эта игра для вас.

Once Human - грядущая компьютерная игра, которая бросает вас в эпицентр разрушающегося мира. Бывшие друзья превратились в чудовищных врагов, а выжившие борются друг с другом за скудные ресурсы, убежище и само существование в беспощадной антиутопии.

Но вы не просто человек - вы мета-человек. И помимо борьбы за выживание, вам придется заботиться о своем здоровье, утолять голод и находить чистую питьевую воду, чтобы остаться в живых.

Once Human (фото: Starry Studio)

Black Myth: Wukong

Дата выхода: 20 августа 2024 года

Любителям игр в стиле Souls обязательно стоит обратить внимание на Black Myth: Wukong. Эта грядущая ролевая игра с экшен-боями переносит вас в фантастический мир китайского фольклора.

В роли Предназначенного (он же Король Обезьян) вам предстоит путешествовать по суровым землям и сражаться с еще более суровыми врагами в поисках правды, скрывающейся за давно забытой легендой.

Звучит достаточно туманно и загадочно, но с динамичными ближними боями, пропитанными магией, и множеством уникальных способностей, доступных Предназначенному, Black Myth: Wukong обещает стать хардкорной игрой.

Black Myth: Wukong (фото: Game Science)

Star Wars Outlaws

Дата: 30 августа 2024 года

Первая по-настоящему открытая вселенная Star Wars. Действие разворачивается между событиями "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". В главной роли совершенно новая героиня, которая напоминает Хана Соло.

Вы играете за Кей Весс, подающую надежды авантюристку из темного преступного мира галактики. Естественно, вскоре она оказывается втянута в разборки между опасными преступными синдикатами. Оригинальный сюжет игры проведет вас по знакомым планетам Звездных Войн, а также по совершенно новым.

Star Wars Outlaws обещает разнообразный подход к бою, судьбоносные решения и напряженные космические сражения. Это может стать по-настоящему блестящей игрой.

Star Wars Outlaws (фото: Ubisoft)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Дата: 05 сентября 2024 года

Четвертая игра серии S.T.A.L.K.E.R. от украинской студии GSC Game World - "Сердце Чернобыля" - снова отправит вас в зону отчуждения вокруг печально известной атомной электростанции. Вас ждет борьба за выживание, сражения с мутантами и преодоление опасных радиоактивных аномалий.

Первая игра серии, вышедшая в 2007 году, рассказывала о коллективном разуме, созданном семью связанными учеными. Так что остается только гадать, какие новые угрозы придумали разработчики на этот раз.

"Сердце Чернобыля" - это шутер от первого лица с открытым миром, создающийся на движке Unreal Engine 5. Благодаря использованию новейших графических технологий, в том числе трассировки лучей, игра должна выглядеть просто потрясающе.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (фото: GSC Game World)

Call of Duty: Black Ops 6

Дата: 25 октября 2024 года

Гигант Call of Duty, который теперь принадлежит Microsoft, вернулся со своей ежегодной игрой, в этом году в виде Call of Duty: Black Ops 6, которая появится в Game Pass в первый же день.

Соавторы Treyarch и Raven Software называют однопользовательскую кампанию, постоянно доступную онлайн (очевидно, из-за непрерывной потоковой передачи текстур), "шпионским боевиком", действие которого происходит в начале 1990-х годов. В игре появятся такие исторические личности, как Саддам Хусейн, Джордж Буш и Маргарет Тэтчер.

Главным нововведением геймплея разработчики называют "Всенаправленное движение" (Omnimovement), которое позволит игрокам бегать спринтом, скользить и нырять в любом направлении. Это должно еще больше усилить атмосферу боевика, к которой стремится игра.

Как и ожидалось, игра предложит широкий набор сетевых режимов, а также классический режим "Зомби" на раунды, для преданных фанатов серии Call of Duty. Релиз игры состоится 25 октября, и вам, возможно, стоит заранее освободить место на диске - размер файла превышает 300 ГБ!

Call of Duty: Black Ops 6 (фото: Steam)

Silent Hill 2

Дата: 08 октября 2024 года

Долгожданный ремейк Silent Hill 2, предположительно эксклюзив для PS5, выходит также на ПК 8 октября. Это первая попытка Konami создать ремейк в своей давней серии игр ужасов на выживание.

Приготовьтесь снова встать на место мучающегося Джеймса Сандерленда, который расследует загадочное письмо, якобы отправленное ему покойной бывшей женой. Ему предстоит сразиться с самыми разными ужасными врагами и знаковыми злодеями.

Если вы пропустили ее первоначальный релиз на PS2 и Xbox в 2001 году, то Silent Hill 2 от Bloober Team - это леденящий кровь ужас, который стоит испытать в 2024 году.

Silent Hill 2 (фото: Konami)

Indiana Jones and the Great Circle

Дата: второе полугодие 2024 года

Наконец-то известно название новой игры об Индиане Джонсе от создателей Wolfenstein. Indiana Jones and the Great Circle - это грядущая компьютерная игра, о которой многие из нас мечтали с детства.

Это приключенческий экшен от первого лица, где Инди снова в деле, а его верный хлыст поможет ему выбраться из самых сложных ситуаций.

Indiana Jones and the Great Circle (фото: Xbox Game Studios)

Kingdom Come: Deliverance 2

Дата: второе полугодие 2024 года

Нас ждет еще больше средневекового ролевого великолепия в Kingdom Come: Deliverance 2. Warhorse Studios снова отправят нас в Богемию 15 века, где наш герой Индржих продолжит мстить за свою семью. Но на этот раз ставки значительно выросли практически во всех отношениях.

Показанные трейлеры демонстрируют динамичный бой от первого лица с потрясающей графикой. Warhorse обещает множество часов кинематографических вставок в этой масштабной RPG для еще большего погружения в историю.

Kingdom Come: Deliverance 2 (фото: Charlie Intel)

Civilization 7

Дата: 2025 год

Хотя точная дата выхода пока не объявлена, нас ждет продолжение одной из лучших серий игр в жанре 4X! Firaxis Games официально подтвердили разработку Civilization 7.

С момента выхода последней части этой легендарной стратегической игры прошло уже восемь долгих лет. Поэтому неудивительно, что даже короткий тизер-трейлер заставляет нас лихорадочно размышлять обо всех возможностях, которые может предложить Civilization 7, выход которой ожидается в 2025 году.

Civilization 7 (фото: 2K Games)

Grand Theft Auto VI

Дата: осень 2025 год

Grand Theft Auto VI (GTA 6) - одна из самых ожидаемых игр от Rockstar Games. Официально анонсированная 4 февраля 2022 года, игра сейчас находится в активной разработке. Первый трейлер, выпущенный в начале декабря 2023 года, подтверждает, что действие игры развернется в Леониде, вымышленном штате, напоминающем Флориду, где вернется любимый всеми Вайс-Сити.

В трейлере представлены главные герои, Люсия и Джейсон, напоминающие современных Бонни и Клайда. Игра обещает огромный, детализированный мир с болотами, островами и городскими районами, напоминающими Флорида-Кис и Эверглейдс.

Ожидается, что игра сначала выйдет на консолях, а спустя несколько месяцев появится версия для ПК.

Grand Theft Auto VI (фото: Bloomberg)

Fable 4

Дата: 2025 год

Fable 4 - долгожданное продолжение любимой серии игр Fable. Разработку игры сопровождала серия кинематографических трейлеров, демонстрирующих уникальное сочетание юмора и фэнтези.

Fable 4 продолжит традиции ролевой игры серии, включая создание персонажа и систему морали, влияющую на сюжет и окружающий мир. Игроков ждет бой на мечах, колдовство и взаимодействие с миром, полным эксцентричных персонажей и существ.

Хотя конкретных деталей игрового процесса пока мало, трейлеры намекают на возвращение к истокам серии с современным оттенком, обещая богатый и захватывающий опыт как для новых игроков, так и для давних поклонников.

Fable 4 (фото: Playground Games)

Jurassic Park: Survival

Дата: 2025 год

Действие игры разворачивается спустя день после событий оригинального фильма "Парк Юрского периода" 1993 года. Это шутер от первого лица на выживание, в котором вам предстоит взять на себя роль ученого корпорации InGen - доктора Майи Джоши. Ее бросили, когда доктор Ян Малкольм (Джефф Голдблюм) улетел на вертолете.

Хотя игры по мотивам фильмов часто бывают неудачными, даже спустя 30 лет после выхода фильма, интересная задумка Jurassic Park: Survival вызывает волнение.

Jurassic Park: Survival (фото: GameSpew)