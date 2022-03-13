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Тато, чому вони хочуть нас вбити? Ведучий Орла і Решки розповів про жахи блокади під Києвом

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Неділя 13 березня 2022 20:55
Тато, чому вони хочуть нас вбити? Ведучий Орла і Решки розповів про жахи блокади під Києвом Фото: Євген Синельников (instagram.com/synelnykov_yevgen)
Автор: Світлана Мащенко

Євген Синельников, телеведучий, найбільш знаменитий за програмою "Орел і Решка" розповів, як пройшов через жах блокади і евакуації, зустріч з ворогом у власному будинку під Києвом.

Про це він розповів Славі Дьоміну в програмі Слава+.

Розповідав синові, що це гра

Телеведучий розповів, що намагався перетворити для сина цей кошмар в якусь гру, порівнявши це з історією, переказаною в знаменитому фільмі "Життя прекрасне".

"Розповідав, що це тімбілдінг, що це нас всіх згуртує, що ми станемо сильнішими, дорослішими. Але звичайно ж без панічних атак, без реву, мені страшно, чому вони хочуть нас вбити, тато, я боюся, що всі ми помремо - не обійшлося", - сказав ведучий.

За його словами, син дуже подорослішав за ці два тижні, проведені в окупації. Син почав економити їжу, воду, солодощі, став ділитися з іншими їжею, став підтримувати близьких.

Синельников каже, що незважаючи на вибухи, вони відволікалися на побутові речі, навіть виходили на вулицю.

Всього в приватному будинку було більше десяти осіб, серед яких четверо дітей.

Коли було найстрашніше всього

За словами Синельникова, найгірше - бойові літаки, що літають над головою. Йому досі це сниться.

Він бачив літак, який випускає ракети в бік будинку, тріскаються скла, летить штукатурка.

Наступний жах був, коли в будинок прийшли загарбники з автоматами зі словами: Не хвилюйтеся ми прийшли з миром.

"І заходять 20 осіб з автоматами. Всіх садять, переписують, обшукують будинок. Цього не передати", - розповідає він.

Цікаво, що окупанти його впізнали і навіть попросили автограф. У будинку було темно, тому для написання автографа, один з ворогів навів на Женю дуло з підсвічуванням.

Багатьох людей в будинках навколо розстріляли

За його словами, якщо окупантів не пускали, вони вибивали двері і всіх розстрілювали.

"Може бути, завдяки тому, що нас впізнали, ми залишилися живі", - додав він.

Після перемоги Женя обіцяє поїхати в рідне Запоріжжя, щоб допомогти відбудувати місто.

Нагадаємо, що кілька днів тому Євген залишив у своєму Instagram повний гніву пост про те, що він ненавидить росіян, які заплющують очі на те, що робить їх правитель.

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