Игорь Кондратюк: Когда-то Россия станет нормальной и наши артисты смогут там выступать

В марте (как раз на ваш день рождения) российский снаряд влетел вам во двор. Как вы пережили начало великой войны?

С тем прилетом… Это была метафорическая история. В каждую украинскую семью залетел снаряд. Кому-то физически, а кому-то эмоционально - в том понимании, что их родные воюют.

Мы почти забыли эту историю. Поставили окна, а остальное после войны отстроим.

Мы выехали из дома второго марта, когда возле нашего села в 15 километрах были российские танки. Два месяца мы провели во Львове и вернулись после освобождения Киевской области.

Как ваша семья сейчас? Чем занимаются ваши дети?

Моя дочь сейчас учится в США (Полина изучает авиационно-космическую инженерию в одном из американских вузов - ред.).

Сыновья (Даниил и Сергей - ред.) делают свои маленькие бизнесы. Донатят, монтируют какие-то социальные ролики.

Пока никто не служит. Мы все в четвертой волне мобилизации. Если придет черед, то и я пойду.

Я специалист по радиолокационной станции. Изучал это еще в советское время. Думаю, что в теоретическом плане ничего не устарело, хотя техника теперь новая...

Игорь Кондратюк с семьей (фото: facebook.com/kondratjukigor)

То есть эмоционально ли вы готовы пойти на фронт?

Мне кажется, что эмоционально уже нет людей, готовых или не готовых. Надо будет - все будем в ТрО, или в других подразделениях Сил обороны. Кроме тех, кто уехал из страны, спасаясь от войны. И я не могу их осуждать. Слышал от одного военного, что человек, который не умеет и не хочет воевать - опасен для тех, с кем он воюет бок о бок.

Ментально мы все понимаем, что та ракета, которая прилетела в подъезд Днепра, может прилететь в каждый дом в этой стране, включая мой...

Я, как и большинство людей, чувствую дискомфорт из-за того, что хочется быть более полезным, чем есть. С самого начала войны собираю средства на свои волонтерские карточки, покупаю машины, рации, тепловизоры, дроны, Starlink, генераторы, даже автомобильные шины и антидронное ружье.

Одним словом, все то, что производят большие фонды, делают и многочисленные общества фейсбучных друзей. За что Facebook, к слову, иногда нас банит и даже удаляет аккаунты: наша освободительная война не вписывается в бизнес-план Цукерберга!

Вы родом из Херсонской области. Как отреагировали на освобождение Херсона и был ли кто-то из ваших близких под оккупацией?

До сих пор есть... Те, кто сейчас там, рассказывают мало. Мы спрашиваем только о здоровье. Опасно говорить о каких-то историях, связанных с оккупантами. Ибо они вычисляют и запугивают. Родственникам очень тяжело, но держатся.

Освобожденные территории начинают отстраивать, но жизнь там не мед. Села уничтожены, мосты разрушены... Херсон сейчас очень сильно страдает. С левого берега оккупанты его обстреливают до ста раз в день...

Россия ментально до сих пор - это средневековая Московия. И она это продемонстрировала в Херсонской области.

Игорь Кондратюк даже в 60 готов защищать страну с оружием в руках (фото: РБК-Украина)

Сейчас есть огромный всплеск в культуре. Появилось множество патриотических песен. Не приведет ли это к ограниченности в темах?

Это музыка военного времени. Она является рефлексией творцов на то, что они и социум страны переживают.

После войны останутся песни, которые будут надолго в репертуарах наших артистов. А некоторые забудут, но это естественная история.

Можете назвать композиции, которые точно будут хитом даже через 50 лет?

Песня "Буде тобі враже так, як відьма скаже" на слова Людмилы Горовой - это хитяра однозначный, мотивирующий и вдохновляющий. "Червона калина" хоть не нынешних времен, но она получила второе дыхание благодаря Хливнюку.

Боюсь, что не всех могу вспомнить, потому что не очень исследую этот период с точки зрения профессиональной.

Даже если какую-то часть сегодняшней музыки забудут через 5 лет, она сейчас играет важную роль в радиоэфире. А он, слава Богу, очищен от русских исполнителей.

Когд-то количество наших треков превратится в качество, кто-то получит первое "Грэмми". Я вангую, что коллаба Хливнюка с Pink Floyd может получить специальную награду. Ибо Дэвид Гилмор и компания вышли из небытия для того, чтобы записать столь важный трек для Украины.

Такие премии важны, или это уже пережитки прошлого?

Это ориентир для музыкантов, в каком направлении грести, чтобы были награды, ротации.

Если не ориентироваться на то, что сейчас в тренде - ты никогда не заработаешь деньги и будешь андерграундным певцом, композитором или автором.

Как вы охарактеризуете наш шоу-бизнес? Верите, что исполнители, работавшие на рынок РФ, раскаялись и поняли свою ошибку? У них есть шанс на реабилитацию в глазах украинцев?

Часть украинцев так и не очнулись и они для себя все решили. Они с Россией навсегда, до кончины. Они даже и не будут пытаться реабилитироваться. Оно им до одного места. Так же, как они нам сейчас - те певицы.

После нашей победы когда-нибудь Россия станет нормальной страной. И наши артисты снова там смогут выступать. Это как с гитлеровской Германией когда-то. Сейчас все мировые артисты ездят туда, забыв, что там были концлагеря, Гитлер и прочее.

Время вылечит все, в том числе и рашистскую Россию. А сейчас российский фашизм процветает.

Думаете, что в России может быть светлое будущее?

Да. Вопрос в том, когда оно может быть. Скорее всего, я до этого не доживу. Потому что это слишком проклятая территория и слишком много веков правившие ею диктаторы вывели большое поголовье рабов. Там иначе было невозможно. Только кнутом, убийствами, ГУЛАГами... А пряники получала лишь небольшая прослойка подхалимов.

И все же. Стоит ли звезд-предателей лишать государственных наград или забирать гражданство?

Они перестали быть гражданами Украины, допустив свое пребывание на стороне врага.

Зеленский уже ввел против таких звезд санкции. Слышал, что Ани Лорак лишена всего, что имела в Украине... Хотя она исполняла неплохие песни и они многим нравились…

Повалий, Лорак, Седакова - их гражданство уже де-факто не украинское. Пусть живут, где живут. Мне на них глубоко плевать. Так как им на всех нас, потому что они выбрали сторону агрессора. Им нравятся те, кто убивает украинцев, а не украинцы.

Кондратюк уверен, что песни о войне сегодня крайне важны (фото: РБК-Украина)

Сейчас в мире огромный спрос на все украинское. Что бы вы посоветовали послушать иностранцу, чтобы составить впечатление об украинской музыке?

Последний клип Kalush Orchestra сняли с Арнольдом Шварцнеггером (бывший губернатор Калифорнии обратился к украинцам в начале видео на песню "Shchedryi Vechir" - ред.). То есть он советует их слушать. Конечно американским рэперам будет смешно - это для них больше как экзотика.

Для меня вся украинская музыка такая, что характеризует нас. А это - KAZKA, Kalush, Святослав Вакарчук, Олег Скрипка, Тина Кароль, The Hardkiss.

На всех этих форумах Давоса стоило бы раздавать диски с украинской музыкой. Наверное, сделаю такую подборку для иностранцев, которые заинтересовались Украиной.

К сожалению, этот интерес к нам связан с войной. Все в шоке, что в XXI веке происходит грандиозная война, которую уже сравнивают со Второй мировой по интенсивности проведения боевых действий.

Планета Земля наконец-то поняла, что такое Украина и чем она отличается от России. Но лучше бы мы заявили о себе другими способами - космическим, спортивным (хотя именно спортсмены - это единственный класс украинских граждан, которых знают за границей).

В значительной степени благодаря этому Kalush Orchestra победили на Евровидении. По крайней мере, в зрительском голосовании.

Что касается Евровидения… Поддерживаете решение провести конкурс в Великобритании?

Да, потому что нереально гарантировать безопасность у нас, пока идет война. Разве что в Закарпатье… Хотя, если враг захочет запугать, он это сделает.

Британия - одна из стран-основательниц. Потому логично, что проведут у них. Украинцы все равно выступят в финале, поэтому ничего не потеряют, хотя нам и придется выступать на чужой сцене.

Как оцениваете шансы украинской группы TVORCHI? Войдет в десятку?

Нынешняя их песня слабее предыдущих их конкурсных песен на Нацотборах, как на мой вкус.

Но ведь так же я говорил и о Go-A. Что не помешало Екатерине Павленко и Ко с "Веснянкой" занять третье место. Потому здесь любой эксперт не спрогнозирует.

TVORCHI выступят достойно. Они один из самых ярких современных украинских музыкальных проектов. Неважно, какое место они займут.

У вас до войны была очень насыщенная творческая деятельность. Какой из ваших ТВ-проектов вы сейчас хотели бы вернуть на экраны?

Хотелось бы проехаться по городам и попеть "Караоке перемоги". Насколько это будет реально, когда закончится война, - пока не знаю. Нужна съемочная группа и канал, который бы это показал.

"Каракоке на Майдані" можно было бы запустить с другим ведущим. К примеру, Антон Вельбой был бы неплохим для этого.

"Шанс" можно было бы сделать. Но не только для певцов.

Я из эпохи, начинавшейся в прошлом веке. Очевидно, это уже не те проекты, которые рвали бы зрительские интересы. Разве что - как ностальгические.

Раньше по работе вы часто пересекались с российскими артистами. С начала большой войны кто-нибудь из них писал?

Никто! Это был для меня шок, даже друзья из Москвы молчали. Они перестали со мной общаться с 2014 года. Сначала (в начале Революции Достоинства - ред.) предлагали мне убежище, если все перерастет в войну. Но я сказал, что поддерживаю Майдан, потому что за демократию и против диктатуры. Но ведь россияне... Они другие...

А с началом широкомасштабной фазы войны - не писали. Это дико! Они знали, что под Киевом стояли войска РФ, но даже не поинтересовались - жив я, или нет...

Вы говорите, что они другие... Как охарактеризуете эту разницу в наших менталитетах?

Мы слишком свободолюбивы, чтобы россияне нас поняли. Они не представляют, как это не ходить по строю и как это не считать президента России тем, кто является истиной последней инстанции.

В ХХІ веке границы открыты и они могут поехать и увидеть, как живут другие люди, сделать выводы... А они на это не способны... Вот рабская психология у них доминантна и ничто с этим не сделаешь. И это не только мое наблюдение. Мы любим свою страну, они - Кремль и его хозяев.

Они зомбированные пропагандой и верят, что воюют с фашистами, нацистами, сами по существу ими являясь... Они могут в интернете поискать трезвое мнение и поинтересоваться, что в мире об этом думают, но этого не делают.

Россияне считают, что ленд-лиз во времена Второй мировой, который помогал Советскому союзу бороться с немецким фашизмом - это классно... А сейчас ленд-лиз для борющейся с агрессором Украины - это "Запад покупает Украину".

Россияне такая искаженная, ложная и убийственная нация, что это просто дико!

С 2014 года большинство украинцев начинает открывать глаза на так называемый "братский народ", Запад только сейчас приходит в сознание. У них были "кремлеведы", но ничего не предусмотрели...

Россияне, завоевывая "лугандон", уничтожают Лисичанск, Соледар, Бахмут, Северодонецк, Попасную, Волноваху. Они понимают, что уехавшие проукраинские люди не вернутся туда. Значит зайдет орда с востока. Им пофигу, что там будет выжжена земля.

И таков расчет уже четыре столетия. Нам их не понять. Это - племя Z-убийц, разрушителей и насильников, которое называется Российская Федерация.

Как вы себе объясняете, что даже эрудированные люди поверили в путинскую пропаганду? Вот ваш кум Андрей Козлов, который родом из Луганска, но долго жил и работал в Мариуполе, тоже молчит о войне. И это, несмотря на то, что его брата пришлось спасать из блокадного Мариуполя…

Андрей мне не пишет, потому что стал заложником ФСБшного путинского режима. А может, даже он искренне верит в эту всю геббельсовскую пропаганду. Кто знает. Не общаюсь… У Андрея есть выбор: или не будет передачи "Что? Где Когда?", которая его кормит многие десятилетия, или он будет на стороне правды.

Он понимает, что Мариуполь разрушили россияне, которым он снимает телепередачи. Но, сказав любое слово против, он станет человеком, которому не будет доступа к российскому телевидению.

Эти российские интеллектуалы со временем поймут все ужасы этой войны?

Я не могу назвать таких людей интеллектуалами и разумными. Тем, кто голосовал после 2014 года за Путина, нет никаких оправданий! Как можно было отдать хотя бы полголоса за него после аннексии Крыма и войны на Донбассе?

Я вырос в московской телевизионной компании "Игра". И если в РФ будет всеобщая мобилизация, то придут ребята, с которыми мы снимали программы, воевать против нас. Может, даже против меня, если меня призовут.

Это российская дикость. Они остались дикарями в 21 веке. Дикарями с ядерным оружием...

Наибольшей трагедией этой войны есть огромное количество погибших жителей Мариуполя. Их никто не считал и уж точно не сосчитает.

Знаю от родственников, которые оттуда убегали, как происходили захоронения - людей закапывали во дворах. А если еще и заваливались два дома - там уже никого не найдешь и не посчитаешь.

Кондратюк объяснил разницу между украинцами и россиянами (фото: РБК-Украина)

При всех ужасах войны в обществе до сих пор ведутся споры, стоит ли полностью запрещать российскую культуру…

Де-факто запрет русской культуры состоялся у подавляющего большинства украинцев. Как-то неестественно читать новости с фронта о разрушении украинских городов, убийствах гражданских и солдат, и при этом смотреть какой-то российский фильм, сериал или клип.

Да, есть люди-овощи, которые это нивелируют, и ничего с этим не поделаешь.

Отказ от российской культуры - это банальная гигиена, как туалетная бумага... Российское убивает. Я против их культуры на нашей территории. Как минимум во время войны, до возвращения всех украинских земель и до налаживания нормальных отношений уже с другой Россией. Не с этой, которая стремится уничтожить Украину.

Мы не видели никаких протестов в российских городах... Они боятся, что пропадет свет, станет "меньше холодильника", потеряют работу. Они молчаливые соучастники-убийцы. Была когда-то прекрасная фраза Александра Галича "промолчи - попадешь в палачи"...

Не стоит среди них искать тех, кто против войны. Один человек там погоды не делает и даже миллион. Они предпочитают пересидеть и переждать, пока кто-нибудь придет и сделает все, как должно быть.

То есть никаких "белых" списков российских исполнителей быть не может?

Нет. Вплоть до окончания выплаты Россией репараций, признания международным трибуналом РФ преступником, наказания всей верхушки, весь "белый список" - это тот, которым можно подтереться. Как Россия подтерлась всеми международными договорами.

Как вы оцениваете действия нашей власти в культурном пространстве? Достаточно ли этого языкового закона, принятого летом?

Я был хейтером этой власти до начала широкомасштабной войны. Не понимал, почему начали толеровать русских артистов и запускать к нам Басту, Успенскую, Меладзе… Но хоть сейчас до власти дошло!

Никогда не нужно молиться на власть, всегда следует смотреть на того, кто будет лучше. Иначе мы не построим страну лучше, чем она сейчас. А пока она еще слишком неидеальна. Топкание на месте в XXI веке - это смерть страны, общества, всего...

Многие говорят о том, что после победы Украины к нам будут "протягивать" так называемых "хороших россиян"...

В такое не верю… Думаю, что этого категорически нельзя делать! Потому что разбавление украинцев каплями "хороших россиян" (или просто плохих, живущих здесь) приводит к исчезновению украинской нации и государственности. А мы этого после войны уже не допустим никак.

У вас мелькнула фраза "неидеальная страна". А какой вы видите идеальную Украину?

Идеальная страна - та, в которой люди имеют достаток. В которой есть порядок в городах и селах, где заасфальтированы дороги, обработаны поля, новейшая инфраструктура, технологии. Большие зарплаты, большие пенсии, больше ВВП.

Все лучшее, что есть на планете Земля - это и есть идеальная Украина… Какой, конечно, никогда не может быть, потому что всегда найдется что-то поновее…

У нас абсолютно паскудное образование в школах, дети безграмотные. Эпидемия и война сделали так, что школьники не будут сдавать экзамены. Мы смеялись, что люди проголосовали за дважды сидевшего Януковича. А что будет с выборами, когда будет масса необразованных людей? Может быть катастрофа! Они будут голосовать за Остапов Бендеров типа Алексея Арестовича, которые будут плести о баранах и пастухах.

Так, что наша "країна мрій" еще очень далека до нас. Я до нее вряд ли доживу… Дай Бог здоровье другим дожить до нее.