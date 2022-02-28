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"Иди на**й! Твоя дочь Стася": донька Єгорової закликала блокувати матір-обожнювачку Путіна

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Понеділок 28 лютого 2022 10:25
"Иди на**й! Твоя дочь Стася": донька Єгорової закликала блокувати матір-обожнювачку Путіна Фото: Сніжана Єгорова (instagram.com/snezha_egorova)
Автор: Світлана Мащенко

Сніжані Єгоровій, яка ще місяць тому публічно підтримала президента РФ Володимира Путіна, дістається не тільки від гніву українців, а й від рідної доньки Анастасії (Стасі) Ровінської.

Найстарша з п'яти дітей Єгорової, 29-річна Ровінська не тільки закликала заблокувати канал матері, але й прямим текстом вказала, куди їй треба йти.

Про це дівчина написала на своїй Facebook-сторінці.

"Я довго трималася… Показувати особисте листування не буду, можуть читати діти. Витратьте, будь ласка, хвилинку, поскаржтесь на ютуб канал цієї мерзоти! Бо вона думає, що офігенний лідер думок! Ненавиджу", - написала Стася.

Також вона показала скріншот, де в коментарі під відео написала: "Иди на**й! Твоя дочь Стася".

Після цього доньку телеведуча заблокувала.

&quot;Иди на**й! Твоя дочь Стася&quot;: донька Єгорової закликала блокувати матір-обожнювачку Путіна

Що сталося зі Сніжаною Єгоровою

23 січня телеведуча висловила через соцмережі свою підтримку лідеру РФ.

"Я підтримую Володимира Путіна!!! Нехай ця таблетка від божевілля очистить Ваш мозок від темної сторони свідомості!!! Дивіться як акт екзорцизму. Якщо не хочете, щоб в пекло перетворився ваш будинок", - написала Єгорова.

Після цього Єгорова на своєму YouTube-каналі продовжує висловлювати свою антиукраїнську позицію.

Зокрема після визнання "ЛДНР" Кремлем вона повідомила, що президент Росії "герой нашого часу".

Нагадаємо, що донька Єгорової ще місяць тому публічно відсторонилася від позиції своєї матері, яка висловила підтримку Путіну.

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Снежана Егорова
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