Йдемо до осені: синоптики налякали нічним похолоданням до +4 градусів

"Йдемо поважно до осені. Нічна температура, наприклад, у Карпатах, вже опускається до +5+6 градусів. А завершення тижня вночі майже повсюди на Заході України похолодить колючими чотирма-вісьмома градусами тепла", - попередила Наталка Діденко.

Яка погода буде в п'ятницю

Проте, за словами синоптика, денна температура все ще радуватиме високими показниками. Так, 27 серпня в більшості областей +20+26 градусів, а на сході до +29. Прохолодніше на заході, +18+23 градуси.

Не обійдеться в п'ятницю і без дощів. Опади 27 серпня передбачаються на заході та періодично на сході.

"У центральній частині буде переважно сухо, хіба що аж ввечері пройде місцями дощ. На півночі, півдні - без опадів", - додала Діденко.

Що буде з погодою в Києві

За словами синоптика, 27 серпня в Києві буде сухо, вдень +22+23 градуси.

А от 29-30 числа в столиці стане майже спекотно, +27+29 градусів. Правда, ненадовго, потім знову градуси сповзуть нижче.

За даними ресурсу Gismeteo, в столиці будуть температурні гойдалки. До кінця тижня почне теплішати, в понеділок очікується +29, а з вівторка, 31-го серпня різко похолодає до +21 градуса. Початок вересня буде балансувати на позначках +16+21, періодично очікуються дощі.

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)

Прогноз до кінця тижня по Україні

Наталка Діденко прогнозує, що загалом, погода передбачається 28-29 серпня у більшості областей комфортною. Лише на Заході буде повітря свіжішим та з періодичними дощами.