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Идеальный вариант для выходного! В Киеве открыли невероятную цветочную выставку: яркие фото

Киев, Воскресенье 24 сентября 2023 07:46
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Идеальный вариант для выходного! В Киеве открыли невероятную цветочную выставку: яркие фото "Магический сад" появился на Певческом поле (фото: пресс-служба)
Автор: Юлия Гаюк

На Певческом поле в Киеве открыли масштабную выставку с невероятными цветочными инсталляциями. Если вы сомневаетесь, как провести выходной день, эта локация точно не оставит вас безразличными!

РБК-Украина (проект Styler) пообщалась с организаторами выставки и рассказывает все, что известно о ярком действе в центре Киева.

С 22 сентября на Певческом поле начали проект "Магический сад" со сказочными героями и масштабными цветочными инсталляциями, от которых ваши дети будут в настоящем восторге.

Здесь вы можете насладиться природой, почувствовать себя частью истории и качественно провести время со своими родными.

На Певческом поле представлено 35 объемных 3D фигур и высажено более 10 000 хризантем. Каждая фигура - это герой легенды о мифических созданиях, оберегающих Землю.

Идеальный вариант для выходного! В Киеве открыли невероятную цветочную выставку: яркие фотоИдеальный вариант для выходного! В Киеве открыли невероятную цветочную выставку: яркие фотоИдеальный вариант для выходного! В Киеве открыли невероятную цветочную выставку: яркие фотоИдеальный вариант для выходного! В Киеве открыли невероятную цветочную выставку: яркие фотоИдеальный вариант для выходного! В Киеве открыли невероятную цветочную выставку: яркие фото

Инсталляции по цветам на Певческом поле (фото: прессслужба)

На входе гостей парка встречает главный герой "Магического сада", голос которому подарил Народный артист Украины, украинский актер театра и кино Богдан Бенюк.

Кроме масштабных цветочных композиций и ярких фотозон в парке предусмотрены аниматоры для детей, костюмированный персонал, программа выходного дня и зоны отдыха для взрослых.

Билеты, адрес и график работы

Приобрести билеты можно на официальном сайте или в кассе парка "Певческое поле". Стоимость взрослого билета составляет 200 гривен, детского - 100 гривен.

Для представителей ВСУ и инвалидов I-II категории бесплатный. Вход для пенсионеров бесплатный в понедельник и вторник

Расположен "Магический сад" по улице Лаврской, 31. Поэтому не упускайте возможность провести последнее осеннее солнце с пользой!

Ранее мы говорили о том, что в Киеве может появиться новый спортивный парк.

А еще писали о том, что экологи нашли самое редкое растение Киева на Трухановом острове.

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Киев