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Идеальный вариант для завтрака, обеда и даже ужина. Как приготовить блинные треугольнички с начинкой

Как приготовить шпинатные блинчики (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Блинные треугольнички - это идеальный вариант для хозяек, которые уже устали придумывать, какими блюдами удивлять своих близких. Кроме того, что такие блины очень вкусные и сочные, они еще и насыщенно-зеленого цвета, а это точно понравится детям.

Рецептом блюда делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию кулинарного блогера Anny Cooking в Instagram.

Блинчики из шпината с сочной начинкой

"Готовим вкуснейшие блинные треугольнички с курицей, грибами и тягучим сыром внутри. Эти блинчики с сочной начинкой к завтраку, обеду, даже ужину - просто идеально. Это очень вкусно", - говорит кулинар.

Ингредиенты на 10-12 блинов:

  • 2 яйца
  • 400 мл молока
  • 4 ст л муки с горкой
  • 3 ст л растительного масла
  • 1/3 ч л соли,
  • 1 ч л сахара
  • 1/3 ч л сухого чеснока
  • 30 г свежего шпината или 40 г замороженного

Начинка:

  • сыр
  • вареное куриное филе
  • лук
  • грибы

Как приготовить

В чаше блендера соедините муку, молоко, яйца, соль, растительное масло, сахар, сухой чеснок, свежий или замороженный шпинат. Взбейте тесто до однородности и пожарьте блины.

Для начинки обжарьте лук, добавьте грибы и доведите до готовности. Тогда в миске соедините с измельченным отварным куриным филе и натертым сыром. Все хорошо перемешайте.

Затем блины разрежьте пополам, наполните их начинкой и заверните в виде треугольничков так, как на видео. Чтобы начинка стала сочной, нагрейте эти блины с обеих сторон на гриле.

 

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