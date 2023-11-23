Идеальный вариант для завтрака, обеда и даже ужина. Как приготовить блинные треугольнички с начинкой

Блинчики из шпината с сочной начинкой

"Готовим вкуснейшие блинные треугольнички с курицей, грибами и тягучим сыром внутри. Эти блинчики с сочной начинкой к завтраку, обеду, даже ужину - просто идеально. Это очень вкусно", - говорит кулинар.

Ингредиенты на 10-12 блинов:

2 яйца

400 мл молока

4 ст л муки с горкой

3 ст л растительного масла

1/3 ч л соли,

1 ч л сахара

1/3 ч л сухого чеснока

30 г свежего шпината или 40 г замороженного

Начинка:

сыр

вареное куриное филе

лук

грибы

Как приготовить

В чаше блендера соедините муку, молоко, яйца, соль, растительное масло, сахар, сухой чеснок, свежий или замороженный шпинат. Взбейте тесто до однородности и пожарьте блины.

Для начинки обжарьте лук, добавьте грибы и доведите до готовности. Тогда в миске соедините с измельченным отварным куриным филе и натертым сыром. Все хорошо перемешайте.

Затем блины разрежьте пополам, наполните их начинкой и заверните в виде треугольничков так, как на видео. Чтобы начинка стала сочной, нагрейте эти блины с обеих сторон на гриле.