Идеальный завтрак для похудения. Это действительно вкусно и полезно

Что есть утром, чтобы не набрать лишний вес

Как оказалось, идеальный завтрак состоит всего из трех ингредиентов:

смесь зерен (киноа, овес, семена чиа, амарант и семена льна)

греческий йогурт

сублимированные ягоды.

Дело в том, что клетчатка в овсяной смеси с зернами даст сытость и при этом обеспечит организм "полезным" жиром с углеводами. К тому же этот продукт называют "суперфудом", ведь в нем много питательных веществ и антиоксидантов. А лен и чиа способны снизить воспалительные процессы, которые и провоцируют появление жира на животе.

Греческий йогурт даст вам по-настоящему "сытый" белок, благодаря которому вы сможете избежать перекусов вплоть до обеденного перерыва. К тому же он содержит полезные пробиотики, которые не только помогают похудеть, но и улучшают микрофлору кишечника.

А сублимированные (лиофилизированные) ягоды сделают ваш завтрак не только вкусным, но еще и "жиросжигательным". Дело в том, что малина, черника и клубника, высушенные холодом, запускают процессы, во время которых организм вырабатывает адипонектин, улучшающий метаболизм.

Именно поэтому эксперты советуют смешать эти три продукта и приготовить парфе. Йогурт, смесь из овса и семян, а также сублимированные ягоды подойдут тем, кто хочет похудеть, но при этом не голодать. Впрочем, всегда важно учитывать индивидуальные особенности, возможную аллергию на некоторые продукты и прочее.