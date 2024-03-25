Вот какие 5 продуктов уберегут ваш кишечник и защитят от болезней

Здоровье кишечника, как и всего организма, стоит беречь. И если вы хотите забыть о проблемах и уберечься от болезней, добавьте в свой рацион продукты, которые гастроэнтеролог Саураб Сетхи назвал по-настоящему полезными.

Что есть для здорового кишечника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым доктор поделился в TikTok .

Продукты для кишечника - они спасут от болезней

По словам гастроэнтеролога, существуют специи и травы, которые помогут вашему организму лучше функционировать. Речь идет о таких продуктах:

Фенхель

В нем, как отметил доктор, содержится атенол. Это вещество улучшает пищеварение, а также помогает уберечь мышцы желудочно-кишечного тракта от спазмов. Кроме этого, фенхель борется с диареей.

Имбирь

Этот продукт помогает бороться с воспалительными процессами. Он, по словам Сетхи, поможет тем, кто страдает от расстройств кишечника. Однако употреблять слишком много имбиря точно не стоит, во всем важна мера.

Перечная мята

Ментол в составе этой мяты помогает улучшить работу ЖКТ и улучшает пищеварение. Впрочем, людям с кислотным рефлюксом стоит отказаться от такой пряности, в их ситуации она лишь навредит.

Куркума

Эта популярная специя помогает кишечнику справиться с воспалительными процессами. Помимо этого, куркума способна уберечь от болезней и отравлений, именно поэтому ее так ценят.

Ромашка

Обычный ромашковый чай не только улучшит работу кишечника, но еще и восстановит баланс. Высушенные цветки, отметил врач, можно залить кипятком, а полученная жидкость поможет справиться с метеоризмом.

Впрочем, кардинально менять свой рацион и есть продукты, пусть даже они и полезные, в неограниченном количестве, точно не стоит. Обязательно учитывайте свои особенности, а также помните о возможных аллергических реакциях, всегда консультируйтесь со специалистами.