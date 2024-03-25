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Ідеальний сніданок для схуднення. Це дійсно смачно та корисно

Чим снідати для схуднення (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Сніданок вважається одним з головних ранкових "ритуалів", адже саме зранку ми маємо "підживити" організм, аби енергії вистачило на увесь день. Втім, не усі знають, що саме потрібно їсти, щоб не бути голодним й не погладшати.

Як правильно снідати для схуднення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Eat this, not that.

Що їсти зранку, аби не набрати зайву вагу

Як виявилося, ідеальний сніданок складається з усього трьох інгредієнтів:

  • суміш зерен (кіноа, овес, насіння чіа, амарант і насіння льону)
  • грецький йогурт
  • сублімовані ягоди.

Річ у тому, що клітковина у вівсяній суміші з зернами дасть ситість й при цьому забезпечить організм "корисним" жиром з вуглеводами. До цього ж цей продукт називають "суперфудом", адже у ньому чимало поживних речовин та антиоксидантів. А льон та чіа здатні зменшити запальні процеси, які й провокують появу жиру на животі.

Грецький йогурт дасть вам по-справжньому "ситий" білок, завдяки якому ви зможете уникнути перекусів аж до обідньої перерви. До того ж він містить корисні пробіотики, які не тільки допомагають схуднути, а й покращують мікрофлору кишківника.

А сублімовані (ліофілізовані) ягоди зроблять ваш сніданок не тільки смачним, а ще й "жироспалювальним". Річ у тому, що малина, чорниця та полуниця, висушені холодом, запускають процеси, під час яких організм виробляє адипонектин, який покращує метаболізм.

Саме тому експерти радять змішати ці три продукти й приготувати "парфе". Йогурт, суміш з вівса та насіння, а також сублімовані ягоди підійдуть тим, хто хоче схуднути, але при цьому не голодувати. Втім, завжди важливо враховувати індивідуальні особливості, можливу алергію на певні продукти та інше.

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