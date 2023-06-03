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Идеальный десерт на лето: как приготовить легкий клубничный торт с изысканным вкусом (видео)

Как приготовить легкий клубничный торт (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Летом особенно хочется нежных и лёгких десертов. Клубничный торт именно такой. Он достаточно прост в приготовлении, но очень вкусный и красивый.

Рецептом поделилась блогер Анастасия Станкевич на своей странице в Instagram.

Легкий торт с клубникой

"Клубничный торт - это идеальный десерт в теплое время года, когда хочется чего-то свежего, нежного и чего-то сладкого", - говорит кулинар.

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 5 яиц
  • 30 г сахара
  • 26 г муки
  • 6 г крахмала кукурузного или картофельного

Для крема:

  • 450 г крем-сыра
  • 250 г сливок 33%
  • 100 г сахарной пудры
  • 700 г-1 кг клубники + 2 ст.л сахара

Как приготовить

В высокую сухую миску разбейте яйца, добавьте сахар и взбейте миксером сначала на низких оборотах пару минут, затем на высоких до белой пышной пены.

Если миксер у вас слабенький в отдельности можно взбить белки с половиной сахара до устойчивых пиков, отдельно желтки с другой половиной сахара и объединить.

Отдельно просейте в мисочке муку и крахмал, смешайте и тремя частями введите во взбитые яйца, еще раз просеивая. Осторожно каждый раз перемешивайте силиконовой лопаткой, важно, чтобы не осталось комочков муки.

Готовое тесто перелейте в разъемную форму, застеленную пергаментом. Форму ничем не смазывайте. Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке на среднем уровне, режиме верх-низ без обдува в течение 40-45 мин.

Проверьте бисквит шпажкой на готовность, переверните "вверх дном" на решетку и оставьте, чтобы остыл. Тогда острым ножом вырежьте из формы, проводя им по стенкам формы. Осторожно оберните в пищевую пленку и положите в холодильник на 8 часов. Так влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться.

Потом разрежьте корж на 3 части острим ножом.

Для пропитки 300 г клубники нарежьте на куски, добавьте сахар и 50 мл воды, доведите до кипения, затем процедите.

Соедините холодный крем-творог, холодные сливки, пудру и взбейте миксером 5 мин до пышности.

Часть клубники нарежьте, часть оставьте для украшения

Бисквит пропитайте клубничным соком, распределите крем, нарезанную клубнику, и так все коржи, украсьте верхний корж кремом и клубникой.

На 1 час поставьте торт в холодильник, затем можно им наслаждаться.

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