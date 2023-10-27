Идеальное приготовление гречки. Как правильно варить в микроволновке, мультиварке и кастрюле

Гречка - это одна из самых полезных круп в мире. Она может быть гарниром или основным блюдом. Однако приготовление этого продукта может быть вызовом для некоторых людей.

РБК-Украина (проект Styler) собрало советы, которые помогут легко и правильно сварить эту крупу в микроволновке, мультиварке и кастрюле.

Как подготовить гречку

Насыпьте гречку в посуду, переберите чёрные ядра и растительный мусор. Промойте крупу под проточной холодной водой. Чтобы гречка получилась ароматной и рассыпчатой, поджарьте ее на сухой раскаленной сковороде 4-5 минут, не забывая перемешивать.

Сколько воды нужно

Чтобы сварить гречку, воды должно быть в два раза больше крупы, то есть 1 к 2.

Как сварить в кастрюле

Для приготовления гречки в кастрюле, просто положите крупу в емкость и залейте водой. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 15-20 минут. Также можно засыпать гречку сразу в кипящую воду. Помешивать гречку во время варки не нужно. Соль добавляйте по вкусу.

Как сварить в мультиварке

Положите гречку в миску мультиварки и выберите режим "каша", "гречка" или "крупы", учитывая возможные варианты вашего прибора. Установите таймер на 30-40 минут. Некоторые мультиварки сами выставляют время для этого режима. По вкусу можете добавить соль

Как сварить в микроволновке

Положите крупу в посуду, которую можно использовать в микроволновке, и залейте ее холодной водой. Готовьте при максимальной мощности 800 Вт под крышкой в течение 7 минут. Затем с помощью ложки перемешайте гречку и продолжайте варить еще 5-7 минут при мощности 600 Вт. Соль можете добавить на ваше усмотрение.

В результате, независимо от выбранного метода приготовления, вы получите вкусную и ароматную гречку, которая идеально подойдет в качестве гарнира к разнообразным блюдам. Помните, что секрет идеальной гречки состоит в правильных пропорциях и контроле времени приготовления.

Гречку можно варить разными способами (иллюстративное фото: Freepik)