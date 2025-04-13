Парадокс "идеальной" гигиены. Почему астронавты МКС чаще болеют, чем мы на Земле

Действительно ли МСК слишком стерильна?

Ученые недавно пришли к выводу, что Международная космическая станция настолько стерильна, что это может нанести вред здоровью астронавтов.

Несмотря на это, астронавты этого самого чистого места за пределами Земли могут болеть. У многих из них во время пребывания на МКС была сыпь, аллергия и странная инфекция. Это может показаться странным, потому что нам постоянно говорят избегать микробов, чтобы не иметь проблем с кожей и инфекций.

Почему абсолютная стерильность вредит человеку

Ученые утверждают, что чрезвычайная чистота иногда может приносить гораздо больше вреда чем пользы. На МКС не хватает многих экологических микробов, которые встречаются в почве, воде и растениях, рядом с которыми люди эволюционировали в течение тысячелетий.

А микробная жизнь, которая существует в пределах станции, происходит в основном от самих астронавтов. Например, бактерии, выделяемые из их кожи.

Потому что в среде, отделенной от природного мира, единственные микробы, которые могут попасть на МКС - это те, которые астронавты приносят туда с собой.

Во время исследования экипаж прекратил уборку на станции, но ученые все равно обнаружили большое количество остатков химической очистки на поверхностях станции.

ISS - это микробный пузырь, при котором отсутствие свежего поступления микробов извне и постоянная стерилизация изнутри. И в такой среде иммунная система человека трудно нормально функционировать.

Это может объяснять, почему космонавты во время пребывания на орбите, имеют целый список проблем, связанных с иммунитетом: грибковые инфекции, герпес, непонятные заболевания кожи, инфекции. Чрезмерная стерильность - зло?

На Земле у людей благодаря современным технологиям есть невероятная возможность контролировать окружающую среду. Есть климат-контроль дома, сейчас везде стоят антибактериальные спреи. Регулярно используются дезинфицирующие средства, а игрушки, пол и все поверхности моются регулярно.

Но чрезмерная гигиена может помешать тому, как наше тело учится защищаться. Наша иммунная система - это не просто щит от микробов, это сложная сеть, которая требует регулярного обучения. С момента рождения мы начинаем реагировать на различные микробы и учимся с ними сосуществовать. Многие из них безвредны, а некоторые даже полезны.

Ранний и повторный контакт с широким спектром микробов помогает иммунной системе понять, что является настоящей угрозой, а что нет. Без этого воздействия система может чрезмерно реагировать, вызывая аллергию, астму и даже аутоиммунные заболевания.

Микробы человеку нужны?

Сейчас в мире существует немало подтверждений этой идеи. Например, дети, которые растут с домашними животными или на фермах, имеют обычно более низкий уровень аллергий и астмы. Считается, что регулярный контакт с почвой, шерстью животных и широким спектром бактерий помогает создать более толерантную иммунную систему.

А дети, которые воспитываются в стерильных условиях и абсолютно чистых городских домах, с ограниченным воздействием микробного мира, имеют больше шансов на развитие аллергических заболеваний.

Гигиена нужна или нет?

Ученые вовсе не призывают отказаться от чистоты. Мытье рук, надлежащая гигиена и общая санитария спасли очень большое количество жизней и остаются важными. Но есть разница между хорошей гигиеной и неизбирательной стерилизацией. Не все микробы являются врагами, потому что многие из них являются частью нашей естественной среды и они играют важную роль в поддержании нашего здоровья.

Лучший подход - это разумный, который ученые называют "целенаправленная гигиена". Это означает уборку там, где это действительно важно, мытье рук после туалета, перед едой, перед приготовлением пищи, и когда кто-то в доме болеет. В то же время разрешаются более мягкие стандарты в зонах меньшего риска.

Детям можно пачкаться, в доме могут присутствовать домашние животные, немного грязи с улицы - это не вредно, а даже очень полезно.

Что предлагают ученые

Если астронавты чувствуют себя плохо из-за отсутствия микробов на МКС, то возможно, космическим агентствам пора пересмотреть свои протоколы гиперчистоты.

Исследователи предлагают ввести безопасные, полезные микробы на станцию, чтобы воссоздать воздействие окружающей среды, которому люди естественно подвергаются на Земле.

Будущие космические миссии могут даже включать "микробные сады" или системы для восстановления естественных микробных сообществ.