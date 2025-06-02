Ибупрофен или парацетамол: аптечный секрет, который знает только фармацевт

Что лучше принимать, если чувствуете головную боль?

Фармацевт Ботикария Гарсия рассказала всю правду о двух популярных препаратах - ибупрофене и парацетамоле.

"Они являются самыми популярными супергероями против боли, но с некоторыми различиями", - сказала она.

"Он имеет тройную силу - снимает боль, снижает жар и уменьшает воспаление. Парацетамол - это болеутоляющее и жаропонижающее средство. То есть, он снимает боль и снижает температуру, но не является противовоспалительным", - сообщила фармацевт.

Когда использовать парацетамол, а когда лучше ибупрофен

Ботикария объяснила, когда следует использовать каждое из этих безрецептурных лекарств.

"Парацетамол будет очень полезным, если у нас головная боль, лихорадка или общее недомогание. Однако, когда вы чувствуете дискомфорт, связанный с воспалением, таким как зубная боль, растяжение связок, фарингит, в таком случае было бы целесообразнее использовать ибупрофен", - сказала специалист.

Кстати, вам стоит быть осторожными с ибупрофеном, если у вас проблемы с желудком, и с парацетамолом, если есть заболевания печени. Помните, что даже если они отпускаются без рецепта, желательно проконсультироваться с врачом.