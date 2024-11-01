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И это не овсянка. Назван самый полезный завтрак для украинцев, противодействующий старению

Названы полезный завтрак для всех украинцев (фото: Оксана Скиталинская)
Автор: Людмила Жукова

Диетолог назвала питательный завтрак, который полезен с точки зрения влияния на митохондрии. Они играют огромную роль в нашем здоровье, старении и болезнях.

Что именно нужно положить на тарелку, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Telegram.

Какой полезный завтрак для митохондрий?

Экспертша объяснила, что митохондрии - это крохотные "электростанции" наших клеток, главные "менеджеры" наших клеток. Особенно их много в клетках мозга, печени, сердца, легких. Лекарство идет на тысячи в клетке. Разумеется, когда митохондрии новые, молодые, они работают хорошо.

Но после эксплуатации 40-50-60+ лет, КПД падает и не только они выходят из строя, "дымят", но повреждают все вокруг, потому что протекают то здесь, то там.

То есть старые митохондрии портят клетку и являются причиной вялотекущего так называемого стерильного воспаления (inflamation), которое является причиной многих хронических болезней: сердечно-сосудистых, онкологических и нервно-дегенеративных.

Один из ученых, занимающийся изучением процесса старения, Клаудио Франчески, объединил в одном слове inflammaging два: inflamation (воспаление) и aging (старение), потому что при старении всегда нарастают процессы стерильного воспаления.

Во время стресса и старения митохондрии сливаются в большие, обмениваются "запчастями", чтобы поддерживать рабочее состояние. В процессе выработки энергии в митохондриях из пищи вырабатываются молекулы АТФ и вода.

Если вы потребляете много пищи, то есть в митохондрии одновременно поступает слишком много калорий, происходит "протекание" митохондрий и этими продуктами "протекания" являются очень агрессивные молекулы – свободные радикалы (активные формы кислорода).

По словам Скиталинской, в небольших количествах свободные радикалы полезны, но когда их образуется многовато, то активируется собственная антиоксидантная система организма, поэтому избыток антиоксидантов-пилюль из добавок могут даже подавлять ее.

Что влияет на здоровье митохондрий?

Неперегруженность калорийностью

Самое главное - не ешьте много за один раз калорий. Это позволяет митохондриям обновляться. На этом лечебном принципе построены известные диеты интервального питания.

Физические упражнения, особенно аэробные и высокоинтервальные

Упражнения стимулируют митофагию, то есть удаление нежизнеспособных митохондрий.
Силовые также полезны (отжимания; приседания), с гантелями.

Природные полифенолы

Ресвератрол (черный виноград, ягоды); кверцетин (лук, чай из шелухи); куркумин (куркума); катехины (зеленый чай); сульфорафан (брокколи, капуста, руккола).

Особенно изучено влияние уролитина А (он образуется кишечной микрофлорой, когда мы едим гранат. Уролитин активирует много противовоспалительных механизмов, улучшает состояние митохондрий.

Еще к группе веществ, лечащих отложенные митохондрии, относят трегалозу, NAD+ (есть в зрелом твердом сыре, в грибах). Есть еще одно вещество - тригенелин, которое активирует восстановление митохондрий. Содержится в кофе, прованских травах, особенно – в фенугреке (пажитнике), ягодах (гранат).

Ферментированные продукты

К ним относятся квашеные овощи, сельдь, кисломолочные продукты, всевозможные сыры.

"Чем здоровее митохондрии, тем здоровее клетки, тем меньше шанс для развития любых заболеваний", - резюмировала Скиталинская.

 

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