И это не ходьба. Лучшее упражнение, которое должен делать каждый старше 60 лет

Какое упражнение надо делать людям 60+

Регулярное плавание может помочь решить ряд проблем со здоровьем, с которыми мы сталкиваемся, когда нам за 60 и более лет, таких как боль в суставах и снижение когнитивных функций.

Исследования также показали, что погружение в воду может помочь снизить риск падения, часто возникающий с возрастом. Но что делает плавание таким полезным?

Почему плавание так полезно?

В исследовании утверждается, что за полчаса плавания брассом можно сжечь больше калорий, чем за тот же промежуток времени, если пробежать 5 км.

"Я думаю, что люди недооценивают, насколько полезно плавание как упражнение, потому что вы совсем не потеете", - рассказала хирург-ортопед Скарлетт МакНелли.

Плавание очень хорошо тренирует ваше тело, одновременно защищая ваши суставы.

Новые исследования также показали, что плавание уменьшает остеопороз, падения и переломы, поскольку натяжение мышц на кости укрепляет кости.

Ранее считалось, что для этого нужны физические упражнения.

Плавание снижает артериальное давление, увеличивает объем легких и гибкость, улучшает сон и снижает риск деменции и инсульта на 30%, а также диабета 2 типа на 40%.

Эксперты Университета Уорика также считают плавание одним из лучших видов спорта для пожилых людей.