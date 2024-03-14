"И все же Лоранс": 4 причины посмотреть фильм Ксавье Долана
В украинских кинотеатрах стартовал весенний сезон ретроспективы. Среди прочих вышел фильм "И все же Лоранс" Ксавье Долана - киногения современности, как его окрестили в Каннах с первым фильмом, который он начал снимать в 17, а пригласил в 20 лет.
РБК-Украина (проект Styler) собрала интересные факты о фильме, съемках и команде, чтобы отпали все вопросы, почему ленту стоит просмотреть в кинотеатрах.
"И все же Лоранс" - третий фильм Долана, но первый, в котором он не сыграл
Сам он говорит, что для него роли просто не было.
"Хотя мне кажется, что я столько снимался в этом фильме, находясь за камерой и раздавая актерам наставления, разговаривая во время сцен. Такое ощущение, будто я играл вместе с ними. Я мог бы быть Лорансом с большим удовольствием. Сначала я написал фильм, думая о себе. Но провести кастинг и взять актера позволило мне действительно сосредоточиться на режиссуре", - сказал Ксавье в одном из интервью.
Кадр из фильма "И все же Лоранс"
Время событий - 80-90-е
Долан родился в 1989 году и вырос в 90-е. Но сам Долан не заинтересован в этом времени.
"Они просто были интересны для фильма. Я не стараюсь заставлять людей носить ужасную одежду с огромными подплечниками. Это просто казалось хорошим политическим и социальным контекстом для истории. Тогда все развивалось, люди все еще питали иллюзию социального прогресса из-за таких событий, как падение Берлинской стены. Кроме того, тема СПИДа и все стереотипы, которые он вызвал, например, насаждения предубеждений по поводу гомосексуалов. Для Лоранса это было время, когда он чувствовал себя. Но я точно не одержим 90-ми; это просто время моего детства и мои воспоминания" , - комментирует он.
Кадр из фильма "И все же Лоранс"
Романтическое влияние на "И все же Лоранс"
Преимущественно на создание фильма режиссера, выступившего и сценаристом, и монтажером, и костюмером, вдохновляли картины и фотоальбомы.
А вот среди фильмов было, как ни странно, "Молчание ягнят", подтолкнувшего Долана на длинные планы, которые он любит в своем творчестве, как и очень низкую глубину резкости, ощущение наблюдения, прямые взгляды в камеру.
"Но я бы не назвал это вдохновением, это то, что оттеняет всю вашу работу. В этом фильме я рассказываю о том, как общество смотрит на людей, поэтому было интересно, когда герои смотрят на объективное глазами зрителя", - объясняет. он.
А еще Долан признается, что он очень романтичен и хотел создать фильм по типу "Титаника".
Кадр из фильма "И все же Лоранс"
Особый взгляд
Оператором фильма стал Ив Беланже, работавший над "Далласским клубом покупателей".
Но особенность фильма не только в его операторском глазу. Это подметили Канны, где фильм был представлен в категории «Особый взгляд» и получил Queer Palm и приз за Лучшую женскую роль. А критики отметили стилистику фильма как "эклектиктическую и экспериментальную".
Фото из фильма "И все же Лоранс"
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