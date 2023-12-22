Hyperloop One закрывают? Что не так с вожделенным проектом Маска

Hyperloop One могут закрыть до конца года, сотрудников увольняют, а активы компании - распродают. В то же время многие уже забыли, что предлагал человечеству проект Илона Маска.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Bloomberg News, PitchBook, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о разработке высокоскоростных пассажирских поездов Hyperloop и что происходит с компанией сейчас.

Основание компании

Hyperloop One - американская компания, разрабатывавшая футуристические высокоскоростные пассажирские поезда.

Концепция Hyperloop была опубликована предпринимателем и миллиардером Илоном Маском в августе 2013 года. Она базировалась на создании высокоскоростного пассажирского поезда в вакуумной трубе, который должен был достигать скорости более 1000 км/ч.

Для развития транспортной технологии и последующих испытаний недалеко от Лас-Вегаса был построен небольшой тестовый трек.

После того как в проект инвестировала компания Virgin Ричарда Брэнсона, компания взяла название Virgin Hyperloop One.

Центральный рельс потенциального поезда (фото: Wikipedia)

Развитие проекта

В мае 2016 года компания запустила конкурс проектов потенциальных будущих маршрутов вакуумного поезда под названием Hyperloop One Global Challenge. В полуфинале было рассмотрено 35 маршрутов.

11 мая 2016 года в пустыне штата Невада было проведено первое успешное испытание Hyperloop, а уже в сентябре того же года - обнародован перечень из десяти маршрутов (в пяти странах), где в перспективе могли бы появиться высокоскоростные вакуумные трассы.

Речь шла о США, Канаде, Мексике, Великобритании и Индии.

22 февраля 2018 года тогдашний министр инфраструктуры Украины заявил об учреждении Центра транспортных инноваций HypeUA, который должен был создать тестовую площадку для реализации проекта Hyperloop на территории нашего государства.

После президентских выборов 2019 года разработку системы Hyperloop в Украине прекратили.

8 ноября 2020 года Virgin Hyperloop совершил первое в истории путешествие с пассажирами в пустыне Невады.

Согласно данным портала PitchBook, с момента своего основания в 2014 году стартап собрал более 450 млн долларов.

Когда-то этот знак узнавали все (фото: Wikipedia)

Упадок Hyperloop

В феврале 2022 года компания отказалась от планов по перевозке пассажиров и сосредоточилась на грузовых перевозках.

После этого Virgin сняла свой бренд с названия компании.

Издание Bloomberg отмечает, что в начале 2022 года в компании работало более 200 человек. Офис в Лос-Анджелесе был закрыт.

Остальным сотрудникам, которым поручили надзор за продажей активов, сообщили, что их работа завершится 31 декабря.

Уточняется, что контрольным пакетом акций владеет ныне дубайский конгломерат DP World (поддерживавший Hyperloop One с 2016 года). Вероятно, именно ему могут передать остаток интеллектуальной собственности стартапа.

"Зарождавшаяся индустрия споткнулась. И Hyperloop One так и не выиграла контракт на строительство гиперлупа. Компания также привлекла к себе много внимания по неправильным причинам", - добавили в публикации.

Речь идет, в частности, о ряде скандалов, к которым были причастны руководители и соучредители компании.