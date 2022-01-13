RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Хвойда-тур": Ігор Кондратюк різко висловився про концерти Ані Лорак в Україні

Автор: Володимир Костирін

Ігор Кондратюк різко висловився про концерти Ані Лорак в Україні, які скандальна співачка нещодавно анонсувала на весну, а також про можливість російських артистів активно виступати в нашій країні після такого туру.

Відповідні думки Кондратюк озвучив у Facebook у коменті під постом Олександра Ягольника.

У цій публікації композитор і продюсер, який теж критикував практику виступів в Україні Лорак (Кароліни Куєк), яка давно й активно будує свою кар'єру в країні-агресорі, тепер назвав прийдешній візит артистки з трьома концертами перевірочним.

"Про повернення Ані Лорак: "Я вважаю оголошені нею концерти свого роду перевірочними. Якщо у неї все пройде гладко, то через рік у нас набагато активніше виступатимуть російські зірки. Спочатку будуть Лорак і Лобода, а потім приїдуть Кіркоров і Моргенштерн", - сказав Ягольник в коментарі одному з видань, і виклав відповідний пост.

На такі роздуми Ягольника відреагував Кондратюк, відомий своєю активною громадянською позицією, і виступає за більш жорсткі обмеження для російських артистів на відвідування України з концертами.

"Хвойда-тур", - лаконічно висловився він.

Після цього в мережі послідувала дискусія щодо потенційної можливості Лорак або Світлани Лободи, а також інших артистів з Росії, збирати повні зали в Україні. І чи не знизить це відвідуваність шоу вітчизняних зірок.

Кондратюк вважає, що для українських артистів тут немає ризику, позаяк шанувальники продовжать відвідувати концерти улюблених співачок і співаків. А українські шанувальники творчості представників шоу-бізу Росії, якщо що, ходитимуть до своїх.

Ігор Кондратюк висловився про заплановані концерти Ані Лорак в Україні (фото: скрін коментів facebook.com/alexander.yagolnik)

Далі в коментах обговорювали можливість допуску в Україну таких опальних артистів, і чи не стануть активісти зривати шоу.

До речі, нагадаємо, що Філіппу Кіркорову та Моргенштерну, про можливі концерти в Україні висловлювався Ягольник для преси, приїжджати в нашу країну заборонено СБУ - першому через підтримку окупації Росією Криму та виступи на захопленому півострові, а другому - через "пропаганду жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів та психотропних речовин" у творчості.

Фото: скрін коментів facebook.com/alexander.yagolnik

Раніше повідомлялося, що Ігор Кондратюк різко висловився про ані Лорак та інших, хто гастролює в Росії.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак вперше за сім років розповіла, чому не виступає в Україні і живе в Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ані ЛоракИгорь Кондратюк