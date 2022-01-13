"Хвойда-тур": Ігор Кондратюк різко висловився про концерти Ані Лорак в Україні

У цій публікації композитор і продюсер, який теж критикував практику виступів в Україні Лорак (Кароліни Куєк), яка давно й активно будує свою кар'єру в країні-агресорі, тепер назвав прийдешній візит артистки з трьома концертами перевірочним.

"Про повернення Ані Лорак: "Я вважаю оголошені нею концерти свого роду перевірочними. Якщо у неї все пройде гладко, то через рік у нас набагато активніше виступатимуть російські зірки. Спочатку будуть Лорак і Лобода, а потім приїдуть Кіркоров і Моргенштерн", - сказав Ягольник в коментарі одному з видань, і виклав відповідний пост.

На такі роздуми Ягольника відреагував Кондратюк, відомий своєю активною громадянською позицією, і виступає за більш жорсткі обмеження для російських артистів на відвідування України з концертами.

"Хвойда-тур", - лаконічно висловився він.

Після цього в мережі послідувала дискусія щодо потенційної можливості Лорак або Світлани Лободи, а також інших артистів з Росії, збирати повні зали в Україні. І чи не знизить це відвідуваність шоу вітчизняних зірок.

Кондратюк вважає, що для українських артистів тут немає ризику, позаяк шанувальники продовжать відвідувати концерти улюблених співачок і співаків. А українські шанувальники творчості представників шоу-бізу Росії, якщо що, ходитимуть до своїх.

Ігор Кондратюк висловився про заплановані концерти Ані Лорак в Україні (фото: скрін коментів facebook.com/alexander.yagolnik)

Далі в коментах обговорювали можливість допуску в Україну таких опальних артистів, і чи не стануть активісти зривати шоу.

До речі, нагадаємо, що Філіппу Кіркорову та Моргенштерну, про можливі концерти в Україні висловлювався Ягольник для преси, приїжджати в нашу країну заборонено СБУ - першому через підтримку окупації Росією Криму та виступи на захопленому півострові, а другому - через "пропаганду жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів та психотропних речовин" у творчості.

Фото: скрін коментів facebook.com/alexander.yagolnik