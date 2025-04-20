"Больное общество". Вербу захейтили за "лук" для церкви: блогерша не стала молчать

Блогер-миллионщица Юля Верба, впервые ставшая мамой в сентябре 2024 года, нарвалась на критику из-за видео, на котором ее засняли возле церкви. Сеть не оценила наряд девушки, а также стала обсуждать ее фигуру.
Что юзеры говорят о Вербе и как на весь хейт реагирует сама блогерша, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, 20 апреля блогершу с ее избранником заметили возле церкви. Юля шла святить паски, для Пасхи она выбрала белый костюм. Верба несла праздничную корзину, а ее возлюбленный держал на руках их дочь Розу.
Под видео появилось немало комментариев. Ролик быстро стал "вирусным" и "разлетелся" в сети. А пользователи начали критиковать "лук" Вербы и даже то, что она якобы "не так" шла - на кадрах можно заметить, что девушка немного хромает.
Кроме этого, хейтеры активно обсуждают фигуру Юли. Не обошлось без ироничных шуток о весе Вербы. Комментаторы пишут:
Впрочем, в комментариях нашлись и те, кто защитил Вербу и пристыдил хейтеров. Такие пользователи пишут:
Сама блогерша тоже увидела видео, которое сняли, пока она не видела. Верба ответила на хейт и отметила, что это впервые, когда комментарии ее действительно задели.
"Кто-то нас снял. Ну ясно, что там уже миллион просмотров и сотни комментариев. Ну и конечно все меня зас*рали. Все. Мою походку, что я поправилась и мою одежду... Люди такие бестактные. Мне первый раз стало неприятно на хейт. У меня сейчас очень сильный гормональный сбой, нет критических, начало высыпать, я пухну просто будто от воздуха. В понедельник снова иду к врачу. Это после родов так", - призналась Юля.
"И, честно, так обидно это читать. Особенно после того, как я кучу месяцев держала сбалансированное питание и кучу спортивных занятий. Походка, потому что мы спешили и мне натерла обувь. А оделась я откровенно, по мнению комментариев. Ну извините, что выбрала, то и надела", - добавила она.
По словам Вербы, людям будто понравилось то, что сейчас она набрала вес и выглядит не так, как на фото в соцсетях. Блогерша возмущена комментариями и отмечает, что авторы видео просто решили "хайпануть" на ее имени, ведь видео собрало немало просмотров и комментариев.
"Это не то, что касается религии. Это наше тупое больное общество. 80% неадекватов. 20% нормальных, эрудированных, сознательных людей. Здесь речь не идет о том, что я не воспринимаю хейт. Я его 8 лет уже воспринимаю и пру дальше. Здесь просто маразм честно. За юбку, платок. За вес. За походку", - написала Верба.
Вас может заинтересовать
Как сейчас выглядит мальчик из мема "Скоро вже буде Паска"
Блогерша Шаманская публично пригрозила бывшему.
При создании материала были использованы источники: TikTok с ником "rina.gri", Telegram-канал Вербы.