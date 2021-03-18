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Вистачить всього однієї дози: у ВООЗ назвали вакцину, яка ефективна проти мутованих штамів коронавірусу

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 12:25
Вистачить всього однієї дози: у ВООЗ назвали вакцину, яка ефективна проти мутованих штамів коронавірусу У ВООЗ назвали вакцину, яка ефективна від всіх штамів коронавірусу (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали вакцину, яка ефективна проти мутованих версій SARS-CoV-2. Вони рекомендують вакцину виробництва Johnson & Johnson і стверджують, що досить лише однієї дози.

Деталі повідомив представник ВООЗ Алехандро Кравіото у коментарі для порталу CGTN.

Експерти ВООЗ вакцин від коронавірусу заявили, що можуть рекомендувати вакцину виробництва Johnson & Johnson для використання в країнах, де циркулюють штами COVID-19, які викликають найбільшу занепокоєність.

"Вакцина довела свою ефективність у країнах, де широко поширені варіанти коронавірусу", - заявив голова Стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ по імунізації Алехандро Кравіото.

Він зазначив, що цю вакцину дозволено для використання осіб старше 18 років.

"Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпеку і продемонструвала необхідну ефективність, щоб ми могли рекомендувати її для використання у людей старше 18 років без верхнього вікового обмеження", - додав фахівець.

Для отримання імунітету достатньо буде однієї дози цієї вакцини. Johnson & Johnson поповнили список вакцин, які раніше вже були схвалені ВООЗ.

Використання цієї вакцини було також схвалено в Європейському Союзі, а раніше вона отримала зелене світло в США, Канаді та Південній Африці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від СOVID-вакцин.

А також розповідали про те, що у ЄС пояснили, які вакцини підходять для COVID-сертифікатів.

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