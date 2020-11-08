Так тільки гірше: вірусолог висловилася про можливість "карантину вихідного дня" в Україні

"Карантин вихідного дня" в Україні може нашкодити ще більше (колаж: РБК-Україна)

Вчений зазначила, що в Україні висока ймовірність повторення турецького сценарію

В Україні активно обговорюється ймовірність введення "карантину вихідного дня". Це означає, що кожні вихідні в Україні буде суттєво обмежений графік роботи супермаркетів і скасування роботи більшості ресторанів і кафе, театрів, кінотеатрів та інших громадських закладів. Вірусолог, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань Алла Мироненко висловилася про можливість карантину "вихідного дня" в Україні.

На думку лікаря, ефективність такого виду карантинних обмежень може виявитися сумнівною, передає Главред.

"Серед іншого "карантин вихідного дня" передбачає обмеження роботи магазинів, супермаркетів тощо. Наприклад, Туреччина проходила через подібний досвід, і нічого доброго з цього не вийшло: подібні обмеження, навпаки, створили у населення ажіотаж, коли всі кинулися в магазини, створили стовпотворіння, штовханину і тисняву, гребли все підряд. Виходить, що так тільки гірше. До того ж обмеження роботи магазинів, а якщо ще й заберуть вихідні, створить додаткову проблему для працюючого населення — йому що, кинути роботу і протягом робочого дня відправитися робити закупівлі?" —зазначає лікар.

Також вірусолог висловилася щодо ідеї введення комендантської години в Україні.

"Крім того, пішли чутки про те, що в Україні планують запровадити навіть комендантську годину. Однак епідемічний процес в нашій країні вже на такій стадії, коли навіть така міра навряд чи допоможе", — додала вона.

Медик підкреслює, що єдиним справді важливим правилом є правильне використання засобів самозахисту.

Нагадаємо, що раніше глава МОЗ Максим Степанов розповів, як в Україні буде проходити локдаун. Він зазначив, що хвороба розвивається дуже швидко і назвав цифру, при якій медичній системі загрожує колапс.

Також ми розповідали про те, які карантинні обмеження планують ввести в Україні з 14 листопада.