Хурма, шарон, королек, персимон: в чем разница

Сорта хурмы могут различаться по срокам созревания, внешнему виду, вкусовым качествам и способам употребления (в свежем виде, для приготовления блюд и т.п.). В Украине едва ли не самой большой популярностью, кроме "традиционной" восточной хурмы, пользуются шарон, королек и персимон.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой фрукт купить, чтобы он не был терпким, и на что нужно обращать внимание при выборе.
При подготовке материала были использованы источники: Wikipedia, Klopotenko, RedBerry, Fruit Time.
Хурма - род теплолюбивых растений семейства эбеновых. Растет во многих странах Евразии, Америки, в Австралии и даже на юге Украины.
В Европу хурма попала только в позапрошлом веке, но до этого ее несколько тысяч лет культивировали в Китае и Японии. Согласно подсчетам экспертов, в мире насчитывается не менее 500 разновидностей хурмы.
Плод хурмы - крупная мясистая сладкая ягода с сочной сердцевиной и кожицей оранжевого, красного или желтого цвета. Он весит в среднем от 100 до 500 г и содержит до 10 семян.
Условно плоды хурмы можно поделить на: вяжущие на вкус (при созревании это свойство исчезает) и не вяжущие.
Спелая хурма обычно довольно мягкая, ярко-оранжевого цвета с коричневыми листочками. Ее можно держать в холодильнике, а замороженную - хранить до полугода.
Незрелые плоды, напротив, следует подержать в тепле до созревания (избегая повреждения поверхности, чтобы они не сгнили).
При выборе хурмы следует обращать внимание на ее сорт и внешний вид. Один из самых распространенных сортов - восточная хурма. Если она твердая - есть ее будет невозможно из-за чрезмерной терпкости. Вкусной она станет тогда, когда созреет и станет мягкой.
Полезные свойства хурмы обусловлены наличием большого количества питательных веществ - витаминов, минералов и растительных соединений. Она обладает мощными антиоксидантными свойствами, улучшает здоровье сердца, снижает риск возникновения диабета, уменьшает воспалительные процессы.
Большое количество клетчатки помогает пищеварительной системе, а бета-каротин - поддерживает здоровое зрение.
Хурма растет на деревьях (фото: Wikipedia)
Шарон - один из наиболее популярных гибридных сортов хурмы. Его получили в результате скрещивания крупноплодных сортов японской хурмы и яблока.
Плод имеет блестящую (как у яблока) кожицу и может весить от 200 до 350 граммов.
Спелый шарон темно-оранжевого цвета имеет непревзойденные вкусовые качества. Его сочная и сладкая мякоть не "клеится" и не имеет косточек.
Чаще всего шарон едят в спелом свежем виде. В то же время из него можно готовить вкусные и полезные десерты (пудинги, запеканки, мороженое, муссы), желе и джемы, даже салаты (хорошо смотрится с помидорами и луком).
Этот фрукт можно также засушивать на зиму.
При выборе шарона, следует покупать плоды, не имеющие темных пятен, следов гнили и не слишком мягкие.
Полезные свойства шарона обусловлены, помимо прочего, обилием бета-каротина, который тормозит процесс старения. Пищевые волокна - незаменимы для нормальной работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Шарон также:
Королек является еще одной разновидностью хурмы. Разница состоит в том, что плоды хурмы выходят из женского цветка, а плоды королька - из мужского.
Плод королька никогда не бывает терпким (не имеет вяжущего вкуса). Он скорее сладкий, почти "медовый".
В зависимости от степени зрелости, цвет тонкой кожуры королька может быть оранжевого, темно-оранжевого или почти шоколадного цвета. Мякоть обычно имеет тот же цвет, что и кожура.
Спелый королек - темно-оранжевого цвета с почти коричневой мякотью.
Употреблять его можно как свежим, так и в составе разнообразных десертов.
Этот вид хурмы хорошо сохраняет свои вкусовые и полезные качества в холодильнике (в отделении для фруктов его можно хранить около 10-12 дней).
При выборе плодов следует обращать внимание их на внешний вид. Они должны быть целыми (без повреждений), иметь насыщенную (ровную) окраску, не иметь налетов и пятен, следов гнили.
Полезные свойства королька обусловлены, в частности, богатым содержанием необходимых для организма человека микро и макроэлементов. Эти плоды также помогают:
Королек - кругловатый и относительно небольшой (фото: fruit-time.ua)
Персимон - еще один сорт хурмы, отличающийся очень крупными плодами с прекрасными вкусовыми качествами и стабильным плодоношением.
Сроки созревания этой хурмы совпадают с первыми заморозками, а урожай можно хранить практически на протяжении всей зимы.
Спелый персимон - крупная хурма весом около 500-700 граммов. Его мякоть не имеет вяжущего эффекта и очень сладкая и сочная.
При выборе плодов следует обращать внимание, в частности, на внешний вид. Кожа персимона должна быть насыщенного темно-оранжевого оттенка, гладкой и блестящей.
Полезные свойства персимона обусловлены наличием большого количества витаминов и микроэлементов, как и в других сортах хурмы.
Напомним, ранее мы рассказывали, кому нельзя есть хурму, чтобы не навредить здоровью.
Читайте также, как лишить хурму терпкости.