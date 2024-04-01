Кто в Украине получает пенсию около 200 тыс. гривен: названы категории

Кто получает в Украине самую большую пенсию

Среди этих категорий бывшие судьи, средняя пенсия которых составляет 100 тысяч гривен, с возможностью достижения суммы 200 тысяч гривен для некоторых лиц.

Это в 50 раз больше, чем пенсия обычного украинца, которая составляет 4 тысячи гривен. Следовательно, пенсионеров с судейским прошлым можно считать самыми богатыми среди украинских пенсионеров.

Разница между пенсиями судей и обычных украинцев очень велика из-за разных правил расчета пенсий. Например, минимальная пенсия судьи составляет 50% их последнего заработка, с возможностью начисления дополнительных 2% за каждый год работы после 20-летнего стажа.

Однако максимальный размер пенсии ограничен 90% их последнего заработка. Таким образом, только судьи с 40-летним стажем могут получить максимальную пенсию в 90% своего заработка.

Кому перечислят пенсии с 1 апреля

Пенсии автоматически перечислят пенсионерам, которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или отработавших менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Если на 1 марта 2024 приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете, или, если целесообразно, учитывается, в том числе заработок, получаемый человеком, работая после назначения / предварительного перерасчета пенсии.

В то же время показатель средней зарплаты (дохода), который был учтен при назначении / предварительном перерасчете пенсии, не меняется.

Если после назначения/предварительного перерасчета пенсии на 1 марта 2024 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии производится не ранее чем через два года после ее назначения / предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.