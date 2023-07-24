Кто в Украине может рассчитывать на субсидию по оплате "коммуналки": что важно знать

Что важно знать о субсидиях

Субсидия назначается одному человеку из зарегистрированных в жилом помещении лиц. При этом при назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.

В случае, когда в жилых помещениях (домах) зарегистрированы несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки (попечительства), и/или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена ​​опека, жилищная субсидия назначается по заявлению опекуна (попечителя).

Субсидия может быть назначена по фактическому месту жительства лицам, арендующим жилье на основании договора найма, или индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию.

Жилищная субсидия может назначаться одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья, в случае, если они являются ВПЛ.

В случаях назначения жилищной субсидии арендаторам и ВПЛ состав домохозяйства декларируется заявителем при обращении за назначением жилищной субсидии с добавлением к заявлению соответствующих документов, подтверждающих проживание по фактическому адресу домохозяйства.

Жилищная субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту его фактического проживания.

Как оформить субсидию

Жилищную субсидию можно оформить через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для назначения жилищной субсидии вам необходимо предоставить заявление и декларацию.

Однако в зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы:

договор найма (аренды) жилья – в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;

копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключения договора.

Человеку, который обращается за назначением субсидии, необходимо предъявить свой паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины.

Способы подачи документов: