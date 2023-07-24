Кто в Украине может рассчитывать на субсидию по оплате "коммуналки": что важно знать

Субсидии в Украине - это государственная помощь по оплате коммунальных услуг. Но сейчас условия для получения ее - ужесточились.
Кто может рассчитывать сейчас на получение субсидии - читайте в материале Styler.
Субсидия назначается одному человеку из зарегистрированных в жилом помещении лиц. При этом при назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.
В случае, когда в жилых помещениях (домах) зарегистрированы несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки (попечительства), и/или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена опека, жилищная субсидия назначается по заявлению опекуна (попечителя).
Субсидия может быть назначена по фактическому месту жительства лицам, арендующим жилье на основании договора найма, или индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию.
Жилищная субсидия может назначаться одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья, в случае, если они являются ВПЛ.
В случаях назначения жилищной субсидии арендаторам и ВПЛ состав домохозяйства декларируется заявителем при обращении за назначением жилищной субсидии с добавлением к заявлению соответствующих документов, подтверждающих проживание по фактическому адресу домохозяйства.
Жилищная субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту его фактического проживания.
Жилищную субсидию можно оформить через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для назначения жилищной субсидии вам необходимо предоставить заявление и декларацию.
Однако в зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы:
Человеку, который обращается за назначением субсидии, необходимо предъявить свой паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины.
Способы подачи документов:
К слову, ранее мы подробно рассказывали, как оформить субсидию онлайн без длинных очередей.
Читайте также, как отказаться от субсидии, если вы находитесь за границей.