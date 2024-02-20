Кто такой Рафал Меклер, который стоит за блокировкой польской границы: знает "чей Крым" и защищает Палестину

Кто стоит за блокировкой границы

Уже несколько месяцев продолжаются блокады на польской границе и это существенно сказывается на экономике Украины, потому что этот путь остался сейчас единственным для поставки гуманитарной помощи, вооружения, амуниции, жизненно необходимых товаров и даже просто продуктов. А еще - для экспорта украинских товаров в другие страны.

Официальным организатором блокады является "Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта", созданный в 2023 году. "Комитет" от первых блокировок границы подчеркивал, что акция носит экономический характер и политика здесь ни при чем.

Но действия этого Комитета не поддержали польские власти и другие организации перевозчиков. И лоббисткой протеста является антиукраинская и антиевропейская партия "Конфедерация".

Представители этой партии уже два года в медиа борются против украинских беженцев и выставляют счета за помощь Украине.

Какие требования у протеста

В июне 2022 года ЕС отменил на период войны необходимость получения разрешений на двусторонние и транзитные перевозки. То есть, украинские перевозчики работают на таких же условиях, что и польские коллеги.

Осенью 2023 года протестующие уверяли, что часть их компаний может обанкротиться, поскольку есть чрезмерная конкуренция. И потребовали вернуть процедуру получения разрешений на въезд в ЕС для украинцев и отменить транспортный безвиз.

По данным польского Министерства инфраструктуры, митингующие требовали запретить в Польше регистрацию компаний с капиталом из-за пределов ЕС, получить разрешение к системе "Шлях" и регистрировать там украинских водителей, создать отдельную живую очередь для пустых грузовиков.

Но заявления и требования периодически изменялись и о них сообщали разные источники. Украинское министерство инфраструктуры так и не получило списка конкретных требований и подавляющее большинство из них узнавало из польских СМИ.

А что же "Комитет"?

Он был создан в сентябре 2023 года и в него входят несколько владельцев польских компаний. Страница в Facebook была создана в конце октября 2023 года, за неделю до забастовки и популярность была не слишком высока - 700 читателей, до 500 предпочтений.

А еще на странице появилось сообщение, в котором перевозчики прикрепили видео, на которое наложили песню польской группы Put-In по мотивам советской песни "Катюша" 1938 года.

Это наша чистокровная команда братьев и сестер

Достоинство, к*рва, - это ее основа, которую не затопчет ни один х*й

Мы, славяне, как спартанцы, все боремся за одного

В конце октября "Комитет" объявил страйк на три месяца, пока все условия не будут выполнены. Но какие именно условия - неизвестно.

Впоследствии на границе митингующие начали почему-то проверять гуманитарные грузы и документы на них, хотя прав на это не имели. А еще обвиняли украинцев в злоупотреблении условиями для перевозки.

Следующая критика "Комитета" в адрес крупнейшей польской ассоциации в области автомобильного транспорта - за отсутствие поддержки. "Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков в Польше" обвинили в коллаборации с украинцами. Были также упреки в адрес полиции, которая сопровождала грузовики и помогала обойти заблокированную границу.

"Поляк дома - враг власти, а украинец - друг. Только что отправили письмо в Агентство внутренней безопасности. Сообщите, пожалуйста, номера полицейских машин, которые незаконно сопровождают украинские автомобили. Видимо, они управляют какой-то контрабандой, потому что не могут стоять в очереди", – написали они в соцсетях.

Далее к протесту присоединилась организация фермеров "Подкарпатское обманутое село". Страницу в Facebook создали в июне 2023 года и там 126 читателей, два десятка сообщений и около 60 предпочтений.

Митингующие заявили, что Украина разрушила польское сельское хозяйство и перевозчики с фермерами не позволят уничтожать отрасль в дальнейшем - с призывом присоединиться к следующим блокировкам. Впоследствии на заблокированных границах появились представители Конфедерации.

Далее "Комитет" пытался привлечь в блокаду украинских грузовиков Словакию. Договор со "Словацкой унией перевозчиков" подписал лидер блокады и представитель "Конфедерации" – 41-летний Рафал Меклер.

Кто такой Рафал Меклер

Это предприниматель из Люблина, который с 2013 года занимается международными перевозками, в частности в Россию и Беларусь. Он сетовал, что из-за войны в Украине он полностью потерял российский и казахский рынок, частично белорусский. Он является председателем люблинского центра ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация", которая получила 7% голосов на парламентских выборах и не имеет влияния в новом польском правительстве.

фото: Рафал Меклер

Ранее Меклер неудачно баллотировался на местных выборах в 2018 году от Национального движения, которое также отличалось антиукраинской риторикой. Не исключено, что он испытает свои силы и в 2024 году.

Рафал Меклер входит в политическую группировку "Национальное движение", принадлежащую "Конфедерации". Организация активно критикует Евросоюз, а в резолюции 2021 говорилось, что брюссельские политики хотят навязать полную унификацию и недееспособность, а польское правительство и "Право и справедливость" "капитулируют перед давлением еврократов".

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Рафал Меклер произносил уже традиционные для польских партий националистического направления политические заявления. В частности, заявлял, что политика Украины "бандеровская", а Львов и Тернополь "имеют культ убийц и с этим нужно разбираться". По его мнению, поток украинских беженцев "изменяет состав Польши". Однако политик все же признал, что российская агрессия не справедлива.

Оказалось, что Меклер не в первый раз лоббирует блокаду границы. В мае 2023 г. он требовал вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков и помогал блокировать пункт пропуска Дорогуск.

Анализ его страницы в соцсетях показывает, что большая часть его заявлений посвящена Украине. Он упрекает "неблагодарных" украинцев, возмущается, что они открыли заведение "Калина" с красно-черными цветами на логотипе. Считал, сколько Украина должна Польше - долг в 100 миллиардов злотых.

Скриншот

Меклер спекулирует по теме Волынской трагедии и называет ее "резней", категорически против ЛГБТ, поддерживает запрет абортов, а в последнее время распространяет сообщения о христианах в Палестине, которым нужна помощь.

Меклер обвинял украинскую армию в том, что получает горючее на льготных условиях, а затем продает его перевозчикам, которые едут в Польшу и вытесняют местные компании. В доказательство, что военная помощь не блокируется - обнародовал фото колонны военной техники, пересекающей границу.

Он возмущается, что единственным аргументом разблокировать границу есть война и подчеркиваю, что "в Польше войны нет". Говорит, что польская экономика хуже украинской в условиях войны и считает виновными именно перевозчиков.

В своих соцсетях политики и активист жалуется, что ему постоянно посылают угрозы и даже портреты Степана Бандеры. И обвиняет, что украинцы бьют машины полякам.

После смерти 54-летнего украинца на пункте пропуска Рафал Меклер распространяет новость, что мужчина был пьян, отвергает вину протестующих, а затем сравнивает эту смерть со смертью двух поляков из Пшеводова в результате падения ракеты.

Рафала Меклера занесли в "Миротворец" (скриншот)

"Конфедерация" - маргинальная политическая сила, до 2022 года последовательно выступавшая за сотрудничество с Россией, признавала Крым российским, а марионеточные образования "ДНР-ЛНР" - "независимыми государствами". Отметим, что на выборах депутатов Европарламента в 2019 году от партии баллотировалась Лилия Мошечкова из Донецка, которую поляки обвиняли в помощи боевикам Донбасса. Женщина фотографировалась с лидером путинских "Ночных волков", ездила в оккупированный Крым и активно давала комментарии российским пропагандистам.

От "Конфедерации" баллотировался и Владимир Осадчий. По информации СМИ, он родился на Западе Украины. Политик также активно общался с российскими СМИ и спекулировал по теме Волынской трагедии. Вместе с Мошечковой он называл Украину неофашистским государством.

Перед началом полномасштабного вторжения России "Конфедерация" отрицала такую угрозу. Ни один политик партии не поддержал резолюцию Сейма с осуждением агрессии РФ.

"Конфедерация" единственная в Польше открыто поддержала блокаду границы. Встречавшийся с митингующими представитель партии Кшиштоф Босак говорил, что польские перевозчики "борются с недобросовестной конкуренцией Востока" и находятся в "неравных условиях с Украиной".

В последнее время "Конфедерация" разгоняет еще один тезис, направленный на критику Украины. В частности, они настаивают, что вступление Украины, "пронизанной коррупцией", в ЕС является абсурдной идеей и призывают поляков не помогать.