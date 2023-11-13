Зарабатывать деньги на YouTube помогают интересный контент и активная аудитория. Блогер MrBeast стал настоящим асом в монетизации собственных YouTube-каналов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто такой MrBeast и почему у него так много денег.

Детство

MrBeast - один из самых популярных в мире американский YouTube-блогер, примечательный организацией дорогостоящих трюков (вызовов) и филантропией.

Настоящее имя - Джеймс "Джимми" Стивен Дональдсон.

Он родился 7 мая 1998 года в городе Вичита в американском штате Канзас. Вырос в Гринвилле в Северной Каролине вместе со своим братом Си Джеем.

В детстве часто переезжал и находился на попечении программы культурного обмена au pair, поскольку его родители долго работали и служили в армии, а в 2007 году - развелись.

Начало карьеры

Первые видео на YouTube 13-летний парень начал размещать на канале под названием MrBeast6000. Их содержание варьировалось от летсплеев (публикации и комментариев собственного игрового процесса в компьютерные игры) до роликов, "оценивавших богатство других пользователей YouTube".

В 2015-2016 годах Дональдсон начал набирать популярность благодаря серии видеороликов "Худшие заставки на YouTube".

Селфи с друзьями (фото: facebook.com/MrBeast6000)

После завершения в 2016 году Гринвильской христианской академии (небольшой частной евангельской христианской средней школы) юноша совсем недолго проучился в Университете Восточной Каролины - он бросил его, не закончив учебу, из-за чего мать выселила его из "семейного" дома.

Позже Джимми признался, что не является евангельским христианином и назвал себя агностиком. Известно также, что он считает себя аполитичным.

Популярность

Широкую популярность Дональдсон начал приобретать благодаря видео, где он под именем MrBeast выполнял разные рутинные задачи в течение длительного времени. К примеру, в январе 2017 года он в течение 24 часов считал до 100 000.

Блогер на протяжении 24 часов находился "в плену" льда (фото: facebook.com/MrBeast6000)

Позже он фактически основал жанр видео на YouTube, который сосредотачивается на дорогих трюках и вызовах.

В целом ролики MrBeast можно условно поделить на три категории:

трюковые видео, где Дональдсон или другие участники выполняют интересные, сложные или опасные задачи

видеоролики расточительности, где ютубер использует большое количество определенного продукта необычным способом или тратит на него экстравагантную сумму

видео о раздаче, где блоггер раздает людям большие суммы денег или экстравагантные призы (обычно со состязательным аспектом)

Дружеское соревнование на Lamborghini (фото: facebook.com/MrBeast6000)

Периодически MrBeast привлекает в своим видео знаменитостей, но не анонсирует их присутствие в миниатюре или названии видео.

Состояние и достижения

Дональдсон - не только блоггер, но и предприниматель. В 2020 году он основал виртуальный ресторан быстрого питания MrBeast Burger, после чего "реальное" заведение открыли в Нью-Джерси.

В январе 2022 года мужчина объявил о создании бренда Feastables, под которым выпускаются шоколадные батончики MrBeast Bars.

В то же время некоторые критикуют его, как жесткого руководителя - подобно Илону Маску, чья фотография висит у него в офисе.

Несмотря на разные направления деятельности, значительная часть его доходов получается от рекламы благодаря сервису AdSense на YouTube.

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Блогер является владельцем студии площадью более 5500 квадратных метров, где снимает свой контент для YouTube. На дизайн каждой локации для своих видео он может тратить тысячи, а то и десятки тысяч долларов.

В январе 2022 года журнал Forbes назвал Дональдсона самым высокооплачиваемым автором на YouTube (в 2021 году он заработал примерно 54 млн долларов).

28 июля 2022 года количество подписчиков основного канала MrBeast превысило 100 миллионов. Это сделало Джимми вторым отдельным пользователем YouTube, имеющим более 100 млн подписчиков.

17 ноября 2022 года MrBeast был записан в Книгу рекордов Гиннесса как "Отдельный мужчина с наибольшим количеством подписчиков на YouTube".

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В описании к рекорду отмечается, в частности, что ютубер имеет четыре других канала, у каждого из которых - более 10 млн подписчиков. Уточняется, что он присоединился к платформе в 2012 году и с тех пор его видео набрали более 18,5 млрд просмотров.

По состоянию на ноябрь 2023 года YouTube-канал MrBeast имеет 210 млн подписчиков, в Instagram его "читают" более 45 млн человек, а в Twitter - 24,6 млн.

Благотворительность

До 2018 года Дональдсон раздал миллион долларов, полученный благодаря своим видео. Это принесло ему звание "крупнейшего филантропа YouTube".

В 2019 году блогер запустил кампанию Team Trees, чтобы высадить в США 20 млн деревьев.

В 2020 году - основал благотворительную организацию, которая с тех пор пожертвовала уже несколько миллионов блюд нуждающимся людям в Северной Каролине.

В 2021 году вместе с ютубером Марком Робером организовал совместный конкурс под названием #TeamSeas с целью собрать средства на мероприятия от Ocean Conservancy и The Ocean Cleanup, направленные на очистку океанов от мусора.

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В январе 2023 года MrBeast оплатил операции по удалению катаракты для тысяч людей, которые не могли позволить себе эту процедуру.

Поддержка Украины

19 июня 2022 года на отдельном канале Beast Philanthropy Дональдсон опубликовал ролик по поводу кампании по поддержке украинских беженцев (он собрал более 11,3 млн просмотров).

Блогер организовал сбор средств и вещей - люди жертвовали продукты, средства гигиены, деньги на покупку необходимых товаров. Несколько местных компаний предоставили даже свою продукцию.

По словам MrBeast, для доставки всего собранного в Европу понадобилось 11 грузовиков. Сначала груз доставить самолетом в Румынию, а затем разослали в различные гуманитарные центры.

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