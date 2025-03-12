Кто такой Игорь Гиркин и почему все говорят о нем

Гиркин: "смерть" и "воскрешение"

Все соцсети и паблики в России облетела новость о том, что Игорь Гиркин (известный как Стрелков), совершил самоубийство в тюрьме. Даже были фото, где было видно часть тела погибшего.

Возле тела была якобы найдена предсмертная записка, в которой Гиркин написал следующее: "несправедливость в такой системе не побороть".

А через несколько часов появилось опровержение от жены Гиркина, которая сообщила, что с ним все в порядке. А фото - какое-то старое и сделанное в Саратове. Кто такой Игорь Гиркин-Стрелков, о котором все говорят (фото: Getty Images)

Биография Игоря Гиркина

Игорь Гиркин (известный также как Стрелков) - бывший офицер ФСБ России, который стал ключевой фигурой в войне на Донбассе в 2014 году. Он принимал активное участие в захвате Славянска и командовал боевиками самопровозглашенной "ДНР".

До этого Гиркин воевал в Чечне, Приднестровье и Боснии. Его идеология базировалась на имперских взглядах, он был сторонником восстановления "великой России" и критиковал современную политику Кремля.

Как Гиркин стал известным?

В 2014 году он сыграл ключевую роль в начале войны на востоке Украины, объявив себя "министром обороны ДНР". Именно его группировка заняла Славянск, но после нескольких месяцев боев город пришлось покинуть.

Впоследствии он вернулся в Россию, где стал блогером и резким критиком политики Путина. Он открыто обвинял российское руководство в провалах на фронте и призывал к более жестким действиям в войне против Украины.

Почему Гиркина посадили в тюрьму?

В 2023 году Гиркин был арестован в России за "экстремизм" после публичной критики Владимира Путина и военного командования. Его приговорили к четырем годам колонии.

Фактически, он стал жертвой системы, которую сам же поддерживал и помогал строить. Его арест стал сигналом для других радикальных сторонников войны: Кремль не терпит неконтролируемой критики даже от бывших союзников.

Гиркин и Путин: от поддержки до ненависти

Гиркин сначала был сторонником Путина и его агрессивной политики в отношении Украины. Однако впоследствии он начал обвинять президента в нерешительности, слабой стратегии и предательстве "русского дела".

В своих заявлениях он неоднократно заявлял, что Путин ведет Россию к катастрофе, а военные командиры некомпетентны. Такие высказывания и стали причиной его ареста. Игорь Гиркин-Стрелков (фото: Getty Images)

Отметим, что в современной России тюрьма стала местом, где часто оказываются критики режима Путина. Некоторые из них умирают по повторяющимся сценариям: самоубийства, отравления, резкое ухудшение здоровья или "случайные" несчастные случаи.

Например, один из самых известных российских оппозиционеров Алексей Навальный умер в феврале 2024 года в колонии "Полярный волк" за Полярным кругом. Официальная версия - "внезапная смерть", однако многие считают, что это было убийство, поскольку условия содержания Навального были крайне жесткими.

Также можно вспомнить о Валерии Пшеничном - российском предпринимателе и изобретателе, который работал над секретными военными проектами. Он был арестован по обвинению в мошенничестве. В 2018 году его нашли мертвым в камере следственного изолятора. Официальная версия - самоубийство, но следствие обнаружило на теле признаки пыток.

Юрист, который разоблачил коррупционные схемы российских чиновников, Сергей Магнитский также был арестован и отправлен в СИЗО "Матросская тишина". После 11 месяцев пребывания в жестких условиях он погиб, официально - от сердечной недостаточности. Но расследование показало, что его, вероятно, замучили.

Учитывая много таких случаев, "самоубийство" или убийство Гиркина в камере выглядело бы вполне логичным - в стиле режима Путина.

Вас может заинтересовать: