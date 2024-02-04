Кто такая Екатерина Заботкина, которой все восхищаются после Нацотбора

3 февраля отгремел финал Нацотбора на Евровидение, конкурсанты выступили со своими песнями, а звездные гости порадовали зрителей своими номерами. Впрочем, особое внимание привлекла сурдопереводчица Екатерина Заботкина, которую в сети уже назвали "главной победительницей" Нацотбора.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о девушке и как на ее сурдоперевод Нацотбора реагируют украинцы.
При написании материала были использованы источники: Instagram-страница "Суспільне Євробачення",, Facebook и Instagram Заботкиной, сайт Informator, интервью сурдопереводчицы для проекта "Твій день".
В этом году на Нацотборе впервые транслировали финал на жестовом языке. Благодаря Заботкиной песни конкурсантов и гостей шоу могли "услышать" все. Девушка передавала суть текста и даже мелодию, она поразила всех своими жестами и мимикой.
Девушку засыпали комплиментами (фото: instagram.com/katrincare)
Переводчица жестового языка стала звездой сети. В комментариях о ней пишут следующее:
Переводчица жестовой речи с детства мечтала о сцене, но оказалось, что она едва ли поразит кого-то своим пением. Впрочем, в 16 лет Заботкина попала на музыкальный фестиваль, где она увидела сурдопереводчиков, которые "пели" без слов. И тогда девушка очень заинтересовалась этим делом.
Кто такая Екатерина Заботкина (фото: instagram.com/katrincare)
Сначала она занималась самостоятельно, а затем Заботкина нашла профессионального преподавателя. Талант девочки уже давно заметили украинские звезды. Сурдопереводчица выступала на фестивалях, она делала "перевод" песен Артема Пивоварова, Нади Дорофеева, Верки Сердючки и многих других артистов.
Сейчас девушке 25 лет, она уделяет любимому делу много времени. Чтобы сделать жестовой перевод песни, она может тратить от двух дней и даже до двух недель.
Заботкина активно ведет соцсети и часто делится своими фотографиями. В соцсетях девушка рассказывает о жизни. Она участвовала в благотворительных марафонах, а также часто показывает интересные "луки" и просто воспоминания о приключениях.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что победителя Нацотбора на Евровидение 2024 года определить не смогли.
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