Кто такая Екатерина Заботкина, которой все восхищаются после Нацотбора

Девушка, которая "поет" без слов

В этом году на Нацотборе впервые транслировали финал на жестовом языке. Благодаря Заботкиной песни конкурсантов и гостей шоу могли "услышать" все. Девушка передавала суть текста и даже мелодию, она поразила всех своими жестами и мимикой.

Девушку засыпали комплиментами (фото: instagram.com/katrincare)

Переводчица жестового языка стала звездой сети. В комментариях о ней пишут следующее:

"Она готова ехать на Евровидение?"

"Это было невероятно! Даже порой интереснее было смотреть на нее, чем на шоу. От этой девушки шла невероятная энергия, спасибо за профессионально выполненный перевод!"

"Она невероятная! Искренняя благодарность за положительные эмоции"

"Это было лучшее выступление! Хочу проголосовать за нее"

"Отдельная благодарность, девушка - талант!".

Что известно о Заботкиной

Переводчица жестовой речи с детства мечтала о сцене, но оказалось, что она едва ли поразит кого-то своим пением. Впрочем, в 16 лет Заботкина попала на музыкальный фестиваль, где она увидела сурдопереводчиков, которые "пели" без слов. И тогда девушка очень заинтересовалась этим делом.

Кто такая Екатерина Заботкина (фото: instagram.com/katrincare)

Сначала она занималась самостоятельно, а затем Заботкина нашла профессионального преподавателя. Талант девочки уже давно заметили украинские звезды. Сурдопереводчица выступала на фестивалях, она делала "перевод" песен Артема Пивоварова, Нади Дорофеева, Верки Сердючки и многих других артистов.

Сейчас девушке 25 лет, она уделяет любимому делу много времени. Чтобы сделать жестовой перевод песни, она может тратить от двух дней и даже до двух недель.

Заботкина активно ведет соцсети и часто делится своими фотографиями. В соцсетях девушка рассказывает о жизни. Она участвовала в благотворительных марафонах, а также часто показывает интересные "луки" и просто воспоминания о приключениях.

Сурдопереводчица Нацотбора (фото: instagram.com/katrincare)