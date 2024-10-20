Не собака. Кто на самом деле лучший охранник для вашего дома

Гуси: врожденные охранники

Гуси - это не только интересные птицы, но и отличные охранники. Их зрение гораздо лучше, чем у людей, что позволяет им замечать даже малейшие изменения вокруг. Гуси очень территориальны, и если кто-то пытается зайти на их территорию, они не стесняются кричать и даже нападать, чтобы отпугнуть незваных гостей.

В отличие от собак, гусей не так-то легко подкупить. Когда им предлагают лакомство, они могут реагировать громким криком. Это способ выразить радость или предупредить об опасности. Благодаря этому фермеры часто используют гусей для охраны кур, когда те гуляют возле двора.

В Китае некоторые полицейские участки даже отказываются от собак в пользу гусей. Один случай стал особенно известен, когда гуси известили полицейских о мужчине, который пытался украсть конфискованный мотоцикл. Благодаря громкому сигналу птиц вора быстро задержали.

Аллигаторы: новые охранники в мире наркоторговли

Аллигаторы становятся новыми охранниками для наркоторговцев в США. Ранее преступники часто использовали питбулей, но теперь некоторые из них предпочитают аллигаторов, чтобы защитить свои запасы от конкурентов. Полиция неоднократно находила рептилий в домах наркоторговцев во время облав.

Эти животные не только охраняют, но и являются символами статуса для своих владельцев. Никто не захочет иметь дело с человеком, держащим аллигатора. К примеру, в Мериленде во время облавы на наркоторговца Майкла Голдена полиция обнаружила у него дома почти метрового аллигатора.

Ламы: лучшие охранники для скота

Ламы - это отличные охранники для домашних животных. Они хорошо справляются с защитой от собак и лис, хотя не всегда могут отпугнуть людей. Если лама замечает незнакомца, она будет шуметь и топать ногами, привлекая фермеров.

Эти животные очень территориальны и часто преследуют людей на своих фермах. Хотя они не наносят вред людям, ламы активно защищают свою территорию от хищников, таких как лисы и волки. В случае опасности, они могут быстро реагировать и нападать на врага.

Лучшими охранниками являются небольшие группы самок лам. Они вместе охраняют стадо и поддерживают друг друга. В то же время кастрированные самцы могут быть менее эффективными, поскольку они часто заняты борьбой за самок и территорию.

Свиньи: потенциальные охранники

В 2003 году израильская организация "Еврейский батальон" предложила необычный план - научить свиней как сторожевых животных. Основной целью являлось использование свиней для защиты еврейских районов на нестабильном Западном берегу. Организация утверждала, что свиньи имеют отличное обоняние, даже превышающее собачий, что делает их идеальными для обнаружения взрывчатых веществ и устройств.

Эта инициатива вызвала большой интерес в Израиле, поскольку здесь свиноводство запрещено по религиозным убеждениям. В еврейской культуре свиньи считаются нечистыми животными, поэтому организации необходимо было получить одобрение раввинов перед началом программы. Удивительно, раввины оказали свою поддержку этой идее.

Однако несмотря на положительную реакцию, в новостях не появилось никаких сообщений о том, что "Еврейский батальон" действительно начал учить свиней. К сожалению, идея осталась на уровне предложения без дальнейшего развития.

Змеи: нестандартное решение для защиты

В Южной Африке все больше людей начинают использовать змей для защиты своих домов и предприятий от преступников.

Среди избранных змей - коричневые домашние змеи, калифорнийские королевские змеи, питоны и удавы. Некоторые бизнесмены держат до шести змей, чтобы обеспечить охрану. Например, совладелец одного предприятия смог прогнать троих воров, держа в руках питона.

Многие считают, что змеи являются лучшими охранниками, чем собаки, поскольку они всегда бодрствуют. Это может быть мифом, поскольку у змей нет век, и они оставляют глаза открытыми даже во время сна. Поэтому не рекомендуется подходить к неподвижной змее - нельзя быть уверенным, она спит или просто отдыхает.