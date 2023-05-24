Кто имеет право на увольнение из ВСУ: адвокат назвал 2 самых популярных основания

У военных иногда возникают обстоятельства, которые дают им право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины по закону. Однако очень часто возникают проблемы, а сам процесс может затянуться на месяцы. Особенно сейчас - когда в Украине продолжается мобилизация.

Кто же сегодня вправе уволиться из ВСУ и как это сделать, чтобы не затягивалось на долгое время? Ответы на эти вопросы дал юрист и адвокат Дмитрий Йовдий в комментарии "Социальной информационной платформе".

Кто имеет право на увольнение из ВСУ

Адвокат назвал две наиболее распространенные причины, по которым можно уволиться:

по состоянию здоровья

по семейным обстоятельствам (трое несовершеннолетних детей, наличие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью и т.п.)

Как уволиться по состоянию здоровья

По словам Йовдия, сначала нужно написать рапорт на имя командира воинской части и начальника по медицинской части, чтобы был произведен осмотр.

Затем военного должны направить на военно-врачебную комиссию (ВЛК). Врачи должны провести определенную экспертизу и узнать, что за заболевание и пригоден ли человек к дальнейшей службе.

Вывод ВЛК может стать основанием для того, чтобы военный написал рапорт об увольнении на имя командира воинской части.

"Пишется рапорт на имя командира, прилагаются соответствующие документы, и на основании этого командир должен выдать приказ об увольнении", - пояснил Йовдий.

Как уволиться по семейным обстоятельствам

Правозащитник напомнил, что мужчин не мобилизуют, если у них трое детей. Поэтому если у военнослужащего, например, родился третий ребенок, то это также может стать основанием для освобождения от мобилизации или из рядов ВСУ.

Таким же обстоятельством может быть и оформление попечительства или документов по уходу за больным человеком.

Однако на практике, по словам юриста, этот процесс может быть затянут – часто военные жалуются, что рапорты подаются, но не рассматриваются.

В подобной ситуации целесообразно отправить рапорт с необходимыми документами на адрес воинской части по почте и получить сообщение о вручении.

Тогда можно ссылаться на то, что данный документ был отправлен, и воинская часть будет обязана его рассматривать.

Адвокат подчеркивает, что если есть проблемы с коммуникацией, нужно начать юридически фиксировать каждый факт и каждый документ.

" Написал рапорт, подал? Настаивай, чтобы его зарегистрировали и поставили отметку, присвоили входящий номер. Если отказываются это делать – пошел на Укрпочту и отправил", – пояснил Йовдий.

Если нет возможности отправить, следует попросить членов семьи, чтобы они от вашего имени сделали это с помощью адвоката. Он уже разберется, как отправить.

Также в таких ситуациях нелишне будет позвонить на горячую линию Минобороны или на горячую линию Генштаба ВСУ и сообщить о таких фактах.

"Это часто срабатывает, потому что оттуда в любом случае позвонят по телефону в воинскую часть и спросят, почему не рассматривается рапорт конкретного военнослужащего", - подчеркнул Йовдий.