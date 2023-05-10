"Кто, если не мы". Вдова десантника воплощает в жизнь мечту погибшего мужа: детали трогательной истории

Мечта погибшего воина

Олег Перегуда командир роты 80-й десантно-штурмовой бригады погиб в июне прошлого года в бою за Донбасс. За верность военной присяге воина посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

"В голове уже нет мыслей: почему я, почему он, за что это мне, за что это нам? В голове только его фразы: "Кто, как не мы", - говорит вдова Василина.

Мужчина встал на защиту Родины еще в 2014 году, был добровольцем с Майдана. Воевал два года. Прошел Попасную, Камышеватое, Крымскую, Курдюмовку. Жена признается, что когда он вернулся домой, она его не узнала.

"Это было чувство подавленности, непонимания "где я сейчас, что со мной". Это был такой предел, невозможность забыть, что было там, и невозможность вступить нормально в гражданскую жизнь", - вспоминает Василина.

Тогда десантника спасло общение в союзе ветеранов вместе с психологами и людьми, на фронте пережившими то, что и он. После этого Олег поделился с супругой идеей, что хотел бы создать реабилитационный центр для военных. Заявил тогда, что "на войне легче, на войне черное и белое - ты должен просто выжить, а в гражданской жизни очень много проблем".

Олег Перегуда с женой Василиной (фото: facebook/Василина Олейник)

Каким будет реабилитационный центр "4.5.0"

Реабилитационный центр для военных обустраивают на месте, где была водонасосная станция Калуша. Там - большое помещение и 2,5 га прилегающей территории.

Это место под Калушем нашел сам Олег. Но тогда началось полномасштабное вторжение России и мужчина снова ушел на фронт. Даже находясь на передовой, он по телефону давал жене наставления, как дальше продвигать дело по обустройству центра. Олег выбрал название для заведения "4.5.0".

"Все военные знают, что это значит. Он рассказывал, когда в рации слышишь "4.5.0", то понимаешь, что все хорошо, все спокойно", - говорит Василина.

Так будет выглядеть реабилитационный центр для военных (фото: Facebook/4.5.0. Прикарпатье)

В настоящее время она взяла территорию в долгосрочную аренду. В реализации мечты мужчины ей помогают близкие. Они планируют обустроить здесь огромный зал со специальными тренажерами для реабилитации раненых, комнаты массажа и психотерапии, а также спортплощадку, теплицы, бассейн и ульи с пчелами.

Сейчас близкие погибшего десантника занимаются проектно-сметной документацией. Его жена призывает благотворителей присоединиться к обустройству центра.