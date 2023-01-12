Кто из мужчин может выехать за границу в 2023 году: новые правила

Снятие с учета по состоянию здоровья

Покинуть территорию Украины могут мужчины, которые сняты с военного учета по состоянию здоровья. Основанием для снятия с учета является оформленная инвалидность или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе. При этом ограниченно пригодные граждане выехать из Украины во время военного положения не смогут.

Временно непригодные

На основании справки об инвалидности или заключения военно-врачебной комиссии можно получить статус временной непригодности к военной службе сроком до 6 месяцев. Таких гражданам выезд за пределы Украины разрешен - при наличии подтверждающих документов.

Трое и больше детей

Мужчины, которые заботятся о троих и больше детях младше 18 лет, могут выезжать за границу. В том числе, если дети от разных браков. Определяющим фактором становится не просто наличие детей, а то, что мужчина их содержит и может предоставить подтверждающие документы.

Для пересечения границы необходимо иметь свидетельства о рождении детей, о браке, решение суда о расторжении брака, решение органа опеки или удостоверение отца многодетной семьи. Для предъявления можно использовать копии - нотариально заверенные.

Родители-одиночки

Мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право выехать за границу. Для этого им нужно предъявить свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, документ о признании матери как пропавшей без вести или объявление матери умершей.

Мужчины с инвалидностью

Граждане Украины с инвалидностью I-III группы могут пересекать границу при наличии справки по форме №157-1/о, удостоверения, которое подтверждает статус инвалида, пенсионного удостоверения или документа, который подтверждает назначение социальной помощи.

Стоит отметить, что документ об инвалидности, который был получен украинцем за границей, выезд будет невозможен.

Сопровождение

Мужчины могут выехать за пределы Украины, если они сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы, а также едут для ухода за больными родителями, женой или детьми.

При этом пересечь границу они могут только в сопровождении больного, без него - даже при наличии документов не выпустят. Также нельзя покидать Украину мужчинам, которые сопровождают лицо с инвалидностью III группы.

Также мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу, если они сопровождают жен и детей с инвалидностью I или II группы, детей с тяжелыми перинатальными поражениями и другими заболеваниями - при наличии подтверждающего заключения врачебно-консультативной комиссии.

Наличие постоянного места жительства за границей

Выехать за границу могут украинцы, которые постоянно проживают в другой стране и имеют в наличие соответствующие отметки в паспортном документе.

Военные

Раненые военные и военнослужащие, которые проходят военную подготовку за границей, могут покидать территорию Украины - для обучения, лечения и реабилитации.

Для этого нужно соответствующее направление на лечение за границу и письмо от МОЗ о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает украинца на лечение.

Для тех, кто проходит военную подготовку за границей, также есть стандартный набор документов.

Водители и волонтеры

Границу могут пересекать водители компаний, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов. Информация о таких водителях обязательно должна быть внесена в информационную систему "Укртрансбезопасности".

Также выезжать за границу могут водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы, гуманитарную помощь.

Работники ЖД и моряки

Работникам железнодорожного транспорта, а также морякам, которые работают на международных рейсах, разрешено покидать территорию Украины.

Пересекать границу могут моряки, работающие на морских судах, судах внутреннего плавания или проходящие подготовку на судах.

Чтобы выехать за границу, им нужно показать трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Спортсмены и деятели культуры

Разрешено покидать Украину спортсменам, тренерам, специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для выезда нужно получить решение Министерства спорта по поводу включения в состав участников соревнования и так далее.

Деятели культуры могут посещать другие страны для благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене.

Для получения разрешения на выезд, нужно иметь запрос от желающего выехать и приглашение от организатора мероприятия. На основании документов Министерство культуры выдает разрешение на выезд.