Хруст в суставах бывает опасен: когда нужно идти к врачу

Просто хруст или крепитация

Крепитация – это ощутимый при пальпации или аудиально (слышимый ухом) хруст, возникающий при движении. Данное чувство может сопровождаться или не сопровождаться дискомфортом. Крепитация возникает, когда шершавые суставные или внесуставные поверхности стираются между собой активными движениями или при ручном сжатии.

Часто крепитацию путают со звуками истинного хруста.

Обычный хруст (такой как хруст пальцами) происходит из-за того, что пузырьки азота в синовиальной жидкости, попадают в "ловушку", а затем высвобождаются во время определенных движений. И здесь, по словам врача, чаще не о чем беспокоиться.

Когда следует обратиться к врачу?

Ответьте себе честный ответ на следующие вопросы:

Есть ли боль во время "хруста?"

Есть ли ограничение движений в суставе, где произошла крепитация?

Ощущается ли данный хруст при пальпации?

Громкий ли?

Увеличен ли (набрякший) в размере тот сустав, где есть "хруст"?

Если вы ответили "да" хотя бы на один вопрос, лучше обратитесь к вашему ревматологу.

"Помните, движение должно быть свободным. Вы не должны чувствовать боль или дискомфорт. Мучительные и (или) отечные суставы не являются нормой", - отметила врач.