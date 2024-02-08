Хронология смертной казни. Как проходят последние 24 часа в камере смертников

Что происходит в последние 24 часа в камере смертников? Удивительно, но освещению этого вопроса посвящено много материалов в СМИ, на форумах, а также в подкастах.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст Power Corrupts рассказывает, как проходят последние 24 часа преступников, которым был вынесен смертный приговор.

Как готовятся к смертной казни

Автор подкаста, американский политолог, профессор Университетского колледжа Лондона и публицист Брайан Клаас, расспросил Мишель Лайонс, которая "видела больше казней, чем кто-либо другой в Соединенных Штатах - всего 283", о том, как ведут себя перед казнью преступники.

Следовательно, хронология выглядит следующим образом.

В день казни заключенному дают четыре часа на утреннюю встречу со своей семьей и друзьями. После завершения этих визитов осужденного "грузят в фургон и везут к месту исполнения приговора, где находится камера смертников".

"Когда они прибывают, их выводят из авто и обыскивают. Им выдают новую одежду. Охранники просматривают документы заключенного, чтобы проверить отпечатки пальцев и, по всей видимости, убедиться, что доставили правильного заключенного", - рассказывает в подкасте Лайонс.

Затем заключенному дают чай, кофе и тарелку печенья, а перед казнью им также разрешается позвонить кому-то из родных или близких.

Также в последние часы большинство "смертников" предпочитают встретиться со священником.

Последняя трапеза

Во многих штатах (но не во всех) заключенные, находящиеся в камере смертников, могут выбрать для последнего еды все, что они хотят (в разумных пределах, конечно).

К примеру, террорист из Оклахомы Тимоти Маквей захотел литр мятно-шоколадного мороженого.

Серийный убийца Джон Уэйн Гейси заказал 12 жареных креветок, ведерко жареной курицы, картофель фри и полкилограмма клубники.

Приговоренный к расстрелу в 2010 году Ронни Ли Гарднер попросил стейк, хвост омара, яблочный пирог и шарик ванильного мороженого. Кроме того, он захотел съесть это во время просмотра трилогии "Властелин колец".

А один заключенный, вспоминает Мишель, попросил одну оливку с косточкой. И это было последнее, что он съел.

После трапезы заключенного привязывают к каталке и везут к месту непосредственного исполнения смертного приговора.

Там, в комнатке, над заключенным, который находится в лежачем состоянии, есть небольшой микрофон - он может произнести свои последние слова, чтобы его услышали те, кто находится вне "смертной комнаты".

Интересный факт

В Техасе последняя трапеза для "смертников" не предусмотрена. Это потому, что в 1998 году заключенный попросил:

два жареных куриных стейка с соусом и нарезанным луком

тройной чизбургер с беконом

сырный омлет с говяжьим фаршем, помидорами, луком, болгарским перцем и халапеньо

миску жареного окри с кетчупом

полкилограмма шашлыка с половиной буханки белого хлеба

три фахити

мясную пиццу

поллитра мороженого Blue Bell

плитку арахисово-масляной помадки с измельченными орешками

три разных сорта пива

"Однако он слишком нервничал, чтобы съесть это. Когда эта история попала в газеты, техасский политик заявил, что это - расточительство правительства, "прогибание" перед осужденными. И после этого последние трапезы были запрещены", - говорится в подкасте.