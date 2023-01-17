Христине Соловий - 30! Как сейчас выглядит одна из самых горячих певиц Украины (откровенные фото)

Соловий сегодня очаровывает красотой

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Что мы знаем о Христине Соловий?

Юная певица из Дрогобыча стартовала в большом шоу-бизе в 2013 году. Именно тогда она приняла участие в шоу "Голос країни", где покорила сердца всех судей исполнением лемковской песни "Горе долом ходжу".

После этого за раскрутку артистки взялся Святослав Вакарчук. Под патронатом лидера Океана Ельзи Христина выпустила альбом "Жива вода", в который вошли хиты "Тримай", "Під облачком", "Синя пісня" и другие.

Собственно, клип на "Тримай" принес Христине безумный успех, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube.

Затем был альбом "Любий друг", почти полностью состоящий из авторских песен, вдохновленных личными исповедями и воспоминаниями певицы.

Он тоже был полон хитами (чего только стоят "Хто, як не ти", "Fortepiano", "Шкідлива звичка"). Одним словом, неудивительно, что пластинка вошла в кучу музыкальных рейтингов.

Также в активе звезды альбом-трилогия "Rosa Ventorum" (третья часть выйдет в этом году), саундтреки к рейтинговым кинолентам, много синглов и, конечно же, активная социальная позиция: она зоозащитница, выступает за цирк без животных, участвовала в акции в поддержку незаконно удерживаемого россиянами Олега Сенцова.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Христина стала более активной в социальных сетях, где осуждает действия государства-агрессора.

Делает она это вдохновенно и ярко, прибегая даже к нецензурной лексике в адрес российских артистов и других кремлевских прихвостней.

О том, что нужно делать с россиянами, Христина спела в собственной интерпретации итальянской народной песни "Bella Ciao":

Но какой бы Соловий ни казалось кому-то "злой", она на самом деле всегда остается юной, откровенной и чувственной.

Убедиться в этом можно, взглянув на ее свежее видео, в котором вместе с Христиной снялся писатель и музыкант Сергей Жадан. В клипе "Юність" звезды играют историю любви. И делают это очень внушительно.

Поздравляем Христину с юбилеем и желаем ей творческих успехов и больших побед!