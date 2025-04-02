Кристина Решетник жестко прошлась по любовницам и женатым мужчинам

"Обсуждали с подругами ситуацию про любовниц и жен. Странно, что одни верят, что мужья их не используют и оставят семьи. А другие - терпят эти походы на лево", - отметила многодетная мама.



Кристина Решетник высказалась про скандал с Алхим (скриншот)

В Stories жена Решетника также оставила "окошко" для вопросов. Одна из подписчиц отметила, что "грустно из-за того, что мужчины изменяют".

На что Кристина отреагировала очень эмоционально.

"Изменяют козлы, нарциссы, эгоисты, хронические ловеласы. Неуверенные в себе, безответственные и с низкой самооценкой. Измена мужчины или женщины - это признак слабости", - подчеркнула она.

Также жена Решетника отметила, что в таких отношениях не нужно оставаться.

"Главное - помните, что вы имеете право на счастье и здоровые отношения. Если муж или жена вас не ценит, есть те, кто это будет делать", - отметила Кристина Решетник.

Кроме того, она жестко прошлась по любовницам.

"А те женщины, которые имеют дело с женатыми, будут иметь проблемы со здоровьем. Разбивая семью, нужно понимать, что эффект бумеранга всегда срабатывает", - подытожила она.



Кристина Решетник высказалась про любовниц женатых мужчин (скриншот)

Что известно про скандал с Алхим

На днях скандальная блогерша Анна Алхим решила показать в сети своего бывшего, с которрым была в отношениях два года. Им оказался Константин Валеулин - соучредитель инвестиционно-промышленной группы AES Group и бывший председатель наблюдательного совета ФК "Металлист 1925". Известно, что он состоит в браке с женщиной, которую зовут Дарья, и имеет дочь.

Пользователи сети уже несколько дней обсуждают этот скандал. Кто-то стал на сторону жены, которой изменили, а кто-то поддержал любовницу, которая решилась об этом публично рассказать.

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