Кристина Решетник жестко прошлась по любовницам и женатым мужчинам

Супруга популярного телеведущего Григория Решетника Кристина эмоционально отреагировала на недавний скандал, который разгорелся вокруг блогера Анны Алхим и ее женатого бывшего.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
"Обсуждали с подругами ситуацию про любовниц и жен. Странно, что одни верят, что мужья их не используют и оставят семьи. А другие - терпят эти походы на лево", - отметила многодетная мама.
Кристина Решетник высказалась про скандал с Алхим (скриншот)
В Stories жена Решетника также оставила "окошко" для вопросов. Одна из подписчиц отметила, что "грустно из-за того, что мужчины изменяют".
На что Кристина отреагировала очень эмоционально.
"Изменяют козлы, нарциссы, эгоисты, хронические ловеласы. Неуверенные в себе, безответственные и с низкой самооценкой. Измена мужчины или женщины - это признак слабости", - подчеркнула она.
Также жена Решетника отметила, что в таких отношениях не нужно оставаться.
"Главное - помните, что вы имеете право на счастье и здоровые отношения. Если муж или жена вас не ценит, есть те, кто это будет делать", - отметила Кристина Решетник.
Кроме того, она жестко прошлась по любовницам.
"А те женщины, которые имеют дело с женатыми, будут иметь проблемы со здоровьем. Разбивая семью, нужно понимать, что эффект бумеранга всегда срабатывает", - подытожила она.
Кристина Решетник высказалась про любовниц женатых мужчин (скриншот)
На днях скандальная блогерша Анна Алхим решила показать в сети своего бывшего, с которрым была в отношениях два года. Им оказался Константин Валеулин - соучредитель инвестиционно-промышленной группы AES Group и бывший председатель наблюдательного совета ФК "Металлист 1925". Известно, что он состоит в браке с женщиной, которую зовут Дарья, и имеет дочь.
Пользователи сети уже несколько дней обсуждают этот скандал. Кто-то стал на сторону жены, которой изменили, а кто-то поддержал любовницу, которая решилась об этом публично рассказать.
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