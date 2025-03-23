Крестопоклонное воскресенье 23 марта: что нельзя делать и народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

23 марта православные чтят память двух святых - Никона Сицилийского и Никона Киево-Печерского.

Никон Сицилийский жил в III веке, родился в Неаполе и был язычником. Его мать была христианкой и научила сына молитве, хотя сам он сначала не исповедовал христианство. Во время битвы, когда его отряд оказался в опасности, Никон обратился к Богу с молитвой.

Он пообещал креститься, если останется живым, и после спасения сдержал слово. Отправившись на гору Ганос, он нашел священника, принял крещение и стал монахом. Впоследствии Никона рукоположили в епископы, и он стал наставником для братии. Вместе с монахами он переехал в Сицилию, где основал монастырь. Во время гонений на христиан Никон и его ученики погибли мученической смертью.

Другой святой, Никон Киево-Печерский, жил в XI веке и был учеником Антония Печерского. Он постригал новых монахов, что вызвало гнев князя Изяслава, особенно после пострига его приближенных. Из-за этого Никон вынужден был покинуть Киев и поселиться в Тмутаракани.

Там он основал монастырь, но впоследствии вернулся в Киево-Печерскую лавру. Монахи избрали его игуменом, и он сыграл важную роль в развитии обители. Умер Никон в глубокой старости и был похоронен в Ближних пещерах.

Крестопоклонное воскресенье названо так из-за поклонения Честному и Животворящему Кресту Господню. В субботу вечером украшенный цветами Крест торжественно выносят в храмах, после чего совершается всенощное бдение. Верующие поклоняются Кресту, во время этого звучат слова: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим".

Святыня остается в храме до пятницы, поэтому третье воскресенье и четвертая неделя Великого поста называются "крестопоклонными". Этот период установлен для напоминания о страданиях Христа и для духовного укрепления в продолжении поста.

23 марта - Крестопоклонное воскресенье (фото: Freepik.com)

Что нельзя делать 23 марта

В этот день не стоит поддаваться соблазнам и следовать негативным мыслям. Важно проявлять решительность, силу духа и веру в собственные возможности. Не следует сомневаться в правильности своих поступков, чтобы не потерять внутреннее равновесие.

Этот день подходит для очищения дома и наполнения его положительной энергией. Для этого можно использовать священные предметы, свечи, святую воду или окуривание можжевельником.

Следует избегать переедания и чрезмерного употребления кофе или алкоголя. Такие напитки могут обострить инстинкты, которые в этот день и без того особенно активны. Лучше всего соблюдать умеренность в еде и напитках.

В церковный праздник 23 марта важно избегать ссор, сквернословия, гордыни, осуждения и зависти. Церковь предостерегает от лжи, лени, жадности и потери надежды. В этот день нужно быть доброжелательными и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным приметам сегодня нельзя оставлять беспорядок в доме - считается, что грязь и пыль могут оттолкнуть благосостояние. Также следует избегать хранения денег на видном месте, чтобы не навлечь финансовые трудности.

Народные приметы и традиции 23 марта

В народе 23 марта называют Никоновым днем. В этот день наблюдают за природой, чтобы предсказать погоду на лето:

если днем тепло, а ночью прохладно - стоит ждать солнечного лета;

услышал первый весенний гром - лето будет дождливым и прохладным;

если ночью небо покрыто яркими звездами - на следующий день ударит мороз;

если из березы обильно течет сок - лето будет дождливым;

синие облака на небе предвещают теплые, но дождливые дни;

если уровень воды в реке не повышается - впереди жаркое лето.

Также в этот день традиционно высаживают яблони, рябину, смородину и другие ягодные кусты.

У кого День ангела 23 марта

23 марта именины отмечают по церковному календарю отмечают Илья, Лидия, Макарий, Никон, Сергей, Стефан, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий.

По старому стилю День ангела у Галины, Виктора, Марка, Дениса, Ивана, Федора, Леонида, Анастасии, Ники, Василисы.

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