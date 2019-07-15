Зберігається лише добу: Супрун попередила про небезпечність популярного десерту

Уляна Супрун розповіла, як правильно обрати морозиво влітку, щоб не отримати на додаток до смачного десерту лістеріоз, сальмонельоз та кишкову паличку. Про це в. о. міністра охорони здоров'я повідомила на своїй сторінці у Facebook

За словами Супрун, морозиво - це такий же білковий продукт, як молоко і сир. Тому його важливо правильно зберігати, щоб не отримати гостру кишкову інфекцію.

Чиновниця порадила звернути увагу на декілька факторів перед тим, як вживати десерт. Адже окрім терміну придатності важливо, щоб морозиво зберігалося при температурі на вищій за -16 градусів за Цельсієм. Адже температурні коливання впливають не лише на зовнішній вид десерту, але й на кількість мікробів, що розмножуються всередині, якщо ця норма була порушена.

Супрун розповіла про небезпеку неякісного морозива (фото: pixabay.com)

Яким має бути "правильне морозиво":

холодне та цупке;

мати правильну форму без деформацій;

в упаковці не має бути інею;

мати однорідну консистенцію;

в морозиві не має бути шматків льоду або маслянистого смаку;

глазурь не може мати нальоту або ж тріщин.

Супрун розповіла про небезпеку неякісного морозива (фото: pixabay.com)

Якщо морозиво не відповідає хоча б одній з цих норм, Супрун радить відмовитися від споживання десерту.

Також очільниця МОЗ повідомла важливий факт для любителів морозива "на вагу". За словами Супрун, термін придатності цього десерту - лише доба.

"Якщо ж продавці чи власники вуличної точки, продовжують продавати таке морозиво далі, у покупців є ризик заразитись лістеріозом, сальмонельозом та кишковою паличкою", - попереджає Супрун.

Супрун розповіла про небезпеку неякісного морозива відео: facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, Уляна Супрун різко висловилася з приводу тривалого декретної відпустки в Україні, назвавши такі "пільги" радянським пережитком. Глава Мінохоронздоров'я вважає, що потрібно докорінно змінювати всю систему, щоб дати можливість жінкам можливість успішно поєднувати материнство і самореалізацію в професії.

Також в. о. міністра охорони здров'я раскриткиовала законопроект №6449 про примусову катрации і відкритому реєстрі педофілів. Супрун вважає, що подібні нововведення не допоможуть, а лише нашкодять жертвам насильства.