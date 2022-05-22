Як зберігати часник, щоб він був свіжим цілих півроку

Часник вважається одним з кращих інгредієнтів для використання в рецептах при приготуванні різноманітних страв - салатів, борщів, м'яса, маринадів, соусів, піци та багатьох інших. Як же краще його зберігати на кухні, щоб популярна корисна трав'яниста рослина залишалася свіжою якомога довше, пояснили британські кулінарні експерти.
Про це передає видання "Well+Good".
Спосіб зберігання залежить від типу часнику, який ви купуєте, зазначив шеф-кухар Мустафа Ельрефай. Він рекомендує брати часник без коренів, оскільки плетіння продовжить термін його зберігання.
Важливо не залишати часник в холодильнику або на кухонному столі у порядку абияк - краще знайти спеціальне місце в шафці, пеналі або на полицях, де підтримується температура близько 18 градусів (за Цельсієм) для оптимального зберігання.
Не слід тримати часник біля плити, позаяк при близькому знаходженні з нагрівальними приладами він втратить свій блиск набагато швидше, ніж має.
Шеф-кухар Денні Лето звернув увагу на важливість збереження часнику якомога сухішим, щоб запобігти утворенню цвілі.
Термін придатності часнику автоматично скорочується, як тільки ви починаєте його чистити або різати. Проте є способи зберегти свіжість часнику і в такому вигляді.
Заморозка часнику - простий, але корисний варіант (незалежно від того, чи був він вже нарізаний чи ні).
Подрібнення часнику в кухонному комбайні, а потім його заморозка в пакеті Ziploc - це безпечний спосіб зберегти особливий інгредієнт на строк до шести місяців.
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